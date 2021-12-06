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Зендая и Том Холланд пришли на премьеру нового Человека-паука: разбираем образ актрисы (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
6 декабря, 13:17
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Звезда приковала к себе внимание прессы и фотографов, отдав предпочтение массивному жакету, а не элегантному платью
На премьере "Человек-паук: Нет пути домой" появились исполнители главных ролей Зендая и Том Холланд
На премьере "Человек-паук: Нет пути домой" появились исполнители главных ролей Зендая и Том Холланд / Фото: Коллаж: Сегодня

Зендая снова подтвердила свой статус иконы стиля, появившись на премьере нового фильма о Человеке-пауке в ослепительном во всех отношениях луке. Напомним, что недавно актриса очаровала поклонников платьем с золотым позвоночником Roberto Cavalli.

С момента, как Зендая и Том Холланд официально подтвердили свои отношения, они открыто позируют на красных дорожках на радость папарацци. Теперь же влюбленные появились вместе на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой", в котором исполнили главные роли.

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Зендая и Том Холланд представили нового Человека-паука
Зендая и Том Холланд представили нового Человека-паука / Фото: Getty Images

Победительница премии модной иконы на CFDA в ноябре 2021 года пришла на мероприятие в oversize-жакете с кристаллами Alexander McQueen из коллекции весна-летом 2022, расшитом пайетками. Дополнила образ Зендая полупрозрачными ботфортами с серебристыми пайетками и массивными серьгам-паутинами.

На премьеру "Человек-паук: Нет пути домой" Зендая пришла в наряде Alexander McQueen
На премьеру "Человек-паук: Нет пути домой" Зендая пришла в наряде Alexander McQueen / Фото: Getty Images

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Завершила лук знаменитость вечерним темным макияжем, подчеркивающим глаза, и прической с эффектом мокрых волос.

Зендая пришла на премьеру "Человек-паук: Нет пути домой" в Лондоне
Зендая пришла на премьеру "Человек-паук: Нет пути домой" в Лондоне / Фото: Getty Images

Напомним, что премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в украинских кинотеатрах с 16 декабря.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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