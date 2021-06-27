Состояние МакSим ухудшилось: заявление представителя певицы

В июне популярную российскую певицу МакSим госпитализировали с тяжелой пневмонией. Сейчас она находится в коме

Певица МакSим находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Состояние 38-летней российской певицы МакSим, она же Марина Абросимова, не улучшается. СМИ пишут, что поражение легких достигло уже более 80%, хотя ранее показатель был ниже.

В то же время представитель певицы не спешит комментировать ситуацию.

"Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", – цитирует "СтарХит" слова источника.

Напомним, певица МакSим была госпитализирована после концерта. У нее диагностировали пневмонию, а когда состояние звезды ухудшилось – ее ввели в искусственную кому.

Состояние МакSим не улучшается / Фото: instagram.com/maksimartist

Известно, что в момент поступления в больницу у МакSим были поражены 40% легких, сейчас по разным данным эта цифра выросла до 75-80%. Сообщается, также, что певицу перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется. Врачи никаких прогнозов не дают.

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В 2019 году МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время она не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова вышла в свет.

У Марины есть две дочери — 12-летняя Александра и 6-летняя Мария. За девочками присматривают родственники и няни.

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Ранее МакSим рассказала о потере третьего ребенка на позднем сроке беременности.