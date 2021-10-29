FAST – как эти 4 буквы помогут распознать инсульт у себя и других

FAST - по такой аббревиатуре можно запомнить признаки инсульта, и это не только сильная головная боль / Фото: Коллаж: Сегодня

Инсульт – это острое состояние, во время которого поражаются кровеносные сосуды как головного мозга, так и ведущие к этому важнейшему органу. Это может привести к инвалидности и в некоторых случаях, даже смерти. Сегодня, 29 октября – во Всемирный день борьбы с инсультом вместе с МОЗ Украины учимся распознавать это грозное состояние и принимать меры.

Как распознать инсульт у человека рядом

Запомнить проявления инсульта можно по аббревиатуре F.A.S.T:

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Face (лицо), а точнее его асимметрия, — когда одна сторона лица претерпевает визуальные изменения (например, обвисает). Попросите человека улыбнуться. Если у нее инсульт, она не сможет этого сделать или улыбка будет несимметрична. Arm (рука) — слабость, невозможность поднять и удерживать обе руки, одна из них может падать, как плоть. Speech — попросите человека повторить простое предложение. При инсульте произношение будет неразборчивым, сбивчивым. Time (время) – если вы заметили один из этих симптомов, срочно вызывайте скорую.

Как распознать инсульт у себя?

Развитие инсульта сопровождают внезапно возникающие симптомы:

Онемение или слабость мышц чаще с одной стороны тела

Проблема с пониманием языка или речью, путаница в словах

Нарушение зрения в одном или обоих глазах, двоение

Проблемы с хождением, головокружение, потеря равновесия или координации

Сильная головная боль без причин

Также инсульт может проявляться сонливостью, рвотой, тошнотой. Такие признаки могут длиться всего несколько минут, затем исчезать.

При инсульте важно получить помощь врачей в течение первых 3 часов, тогда вред будет минимальным / Фото: Pixabay

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Подобные кратковременные сигналы известны, как транзиторные ишемические атаки. Большинство людей игнорируют их, ведь они быстро проходят. Однако они сигнализируют о тяжелом состоянии, которое нужно немедленно лечить. Обращайте на них внимание!

Что делать при подозрении на инсульт

Инсульт требует безотлагательного медицинского вмешательства. У человека с признаками инсульта, который получает помощь врачей в течение первых 3 часов, есть больше шансов вернуться к полноценной жизни и избежать тяжелых и необратимых последствий.

Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то другого инсульт, немедленно позвоните по телефону 103.

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