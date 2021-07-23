Как уберечься от инсульта и можно ли предупредить деменцию мозга

Каждые 6 секунд инсульт (кровоизлияние в мозг), забирает чью-то жизнь. Обезопасить себя от него и других сосудистых болезней возможно, как именно – в сюжете

Главный фактор, повышающий риск развития инсульта - гипертоническая болезнь / Фото: Сегодня

Главный фактор, повышающий риск развития инсульта – гипертоническая болезнь. А "зарабатываем" мы себе проблемы с кровяным давлением зачастую сами – нашими вредными привычками, питанием и образом жизни. Почему возникает инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания и можно ли их избежать – разбирались Марина Барба и Дмитрий Белый.

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Какие же причины приводят к мозговому кровоизлиянию?

Инсульт может произойти в любом возрасте, а не только у пожилых людей. В отделении института нейрохирургии имени академика Андрея Ромоданова самому маленькому пациенту, который пережил инсульт мозга – всего 7 лет! Как отмечает Анатолий Морозов, главный врач института, инсульт происходит вследствие запущенной гипертонической болезни или врожденных сосудистых патологий.

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Очень большое значение в плане развития сосудистых патологий имеет наш образ жизни, вредные привычки. Несбалансированное питание, очень много жирной пищи в рационе, и, особенно – курение очень негативно влияет на сосуды сердца, мозга, ног. Это все приводит к тому, что в достаточно молодом возрасте начинает формироваться гипертоническая болезнь.

На 100% предупредить гипертонию невозможно, но свести риски развития инсульта к минимуму – можно.

Как же избежать инсульта и других сосудистых болезней?

Если уже беспокоит повышенное давление, то важно не откладывать поход к врачу, регулярно обследоваться. А еще важен здоровый сон, не менее 8-и часов и регулярная физическая активность: даже 10 минут зарядки утром.

Первым тревожным звоночком инсульта могут стать частые головные боли / Фото: Depositphotos

После 40 лет рекомендовано выполнять скрининговые исследования, которые позволяют предупредить сужение сосудов, проявления артериальных аневризм головного мозга. Эти состояния могут стать причиной инсульта, который или отнимает жизнь, или приводит к инвалидности. А вот болезнь Альцгеймера – бомба замедленного действия, которая постепенно и неотвратимо стирает личность.

А можно ли предупредить болезнь Альцгеймера и деградацию мозга?

Откуда именно берется это заболевание, ученые спорят до сих пор. Считается, что болезнь Альцгеймера провоцируют травмы, атеросклероз, кислородная недостаточность и генетическая предрасположенность. И здесь также важна профилактика: меньше алкоголя, фаст-фуда, жирного пережаренного мяса, маргарина и сладостей.

Особенно с ароматизаторами и усилителями вкуса. Как отмечает Оксана Скиталинская, врач-диетолог, это та пища, которая при систематическом употреблении вызывает нейровоспаление. То есть воспаление тканей, которые окружает нервные клетки. В итоге ухудшается функционирование работы нервных клеток.

Чтобы предупредить развитее этой патологии и мозгового слабоумия в целом, важно также тренировать мозг.

Сколько бы вам ни было лет, учите новые языки, стихи или разгадывайте ребусы, кроссворды, то есть – тренируйте свой мозг.

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