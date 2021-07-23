Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Топ пляжей

Как правильно худеть

Готовим джем из абрикос

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как уберечься от инсульта и можно ли предупредить деменцию мозга

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 июля, 09:25
Копировать ссылку
Каждые 6 секунд инсульт (кровоизлияние в мозг), забирает чью-то жизнь. Обезопасить себя от него и других сосудистых болезней возможно, как именно – в сюжете
Главный фактор, повышающий риск развития инсульта - гипертоническая болезнь
Главный фактор, повышающий риск развития инсульта - гипертоническая болезнь / Фото: Сегодня

Главный фактор, повышающий риск развития инсульта – гипертоническая болезнь. А "зарабатываем" мы себе проблемы с кровяным давлением зачастую сами – нашими вредными привычками, питанием и образом жизни. Почему возникает инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания и можно ли их избежать – разбирались Марина Барба и Дмитрий Белый.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярными в медиа и кто задает моду.

Какие же причины приводят к мозговому кровоизлиянию?

Инсульт может произойти в любом возрасте, а не только у пожилых людей. В отделении института нейрохирургии имени академика Андрея Ромоданова самому маленькому пациенту, который пережил инсульт мозга – всего 7 лет! Как отмечает Анатолий Морозов, главный врач института, инсульт происходит вследствие запущенной гипертонической болезни или врожденных сосудистых патологий.

Читайте также:

Очень большое значение в плане развития сосудистых патологий имеет наш образ жизни, вредные привычки. Несбалансированное питание, очень много жирной пищи в рационе, и, особенно – курение очень негативно влияет на сосуды сердца, мозга, ног. Это все приводит к тому, что в достаточно молодом возрасте начинает формироваться гипертоническая болезнь.

На 100% предупредить гипертонию невозможно, но свести риски развития инсульта к минимуму – можно.

Как же избежать инсульта и других сосудистых болезней?

Если уже беспокоит повышенное давление, то важно не откладывать поход к врачу, регулярно обследоваться. А еще важен здоровый сон, не менее 8-и часов и регулярная физическая активность: даже 10 минут зарядки утром.

Первым тревожным звоночком инсульта могут стать частые головные боли
Первым тревожным звоночком инсульта могут стать частые головные боли / Фото: Depositphotos

После 40 лет рекомендовано выполнять скрининговые исследования, которые позволяют предупредить сужение сосудов, проявления артериальных аневризм головного мозга. Эти состояния могут стать причиной инсульта, который или отнимает жизнь, или приводит к инвалидности. А вот болезнь Альцгеймера – бомба замедленного действия, которая постепенно и неотвратимо стирает личность.

А можно ли предупредить болезнь Альцгеймера и деградацию мозга?

Откуда именно берется это заболевание, ученые спорят до сих пор. Считается, что болезнь Альцгеймера провоцируют травмы, атеросклероз, кислородная недостаточность и генетическая предрасположенность. И здесь также важна профилактика: меньше алкоголя, фаст-фуда, жирного пережаренного мяса, маргарина и сладостей.

Читайте также:

Особенно с ароматизаторами и усилителями вкуса. Как отмечает Оксана Скиталинская, врач-диетолог, это та пища, которая при систематическом употреблении вызывает нейровоспаление. То есть воспаление тканей, которые окружает нервные клетки. В итоге ухудшается функционирование работы нервных клеток.

Чтобы предупредить развитее этой патологии и мозгового слабоумия в целом, важно также тренировать мозг.

Сколько бы вам ни было лет, учите новые языки, стихи или разгадывайте ребусы, кроссворды, то есть – тренируйте свой мозг.

Также раньше мы писали, как сохранить мозг до старости и улучшить его работу.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Чаще проявлять эмоции
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как быстро охладить кофе
Хакнуть
Сольник звезды
MONATIK
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 25 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда пойти
Атмосферные террасы Киева для летних вечеров
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять