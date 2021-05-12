Солистке Go_A стало плохо: ей пришлось сдать тест на COVID-19

Украинская группа Go_A появится на второй репетиции в Роттердаме не в полном составе. Екатерина Павленко сейчас сдала ПЦР-тест и ждет результат

Подготовка к международному конкурсу "Евровидение-2021" идет полным ходом. Если на первой репетиции украинская группа Go_A покорила всех журналистов, то во время второй репетиции группа появится не в полном составе. Солистке Go_A Екатерине Павленко стало плохо. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Украине.

"Екатерине Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция пройдет без солистки группы. В соответствии с протоколом здравоохранения она сделала тест ПЦР и сейчас отдыхает. Между тем, мы ожидаем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом", – сказано в сообщении.





Go_A на репетиции в Роттердаме / Фото: eurovision.tv Реклама

Напомним, первый полуфинал "Евровидения" пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

Ранее Go_A рассказали о своих поклонниках в России.