Солистка Little Big Соня Таюрская подтвердила отношения с Ильичем: Я для всех разлучница

Участники известной российской группы Little Big долгое время сохраняли интригу о своих отношениях. Наконец поклонники узнали, что же происходит между Софьей и Ильей

Софья Таюрская и Илья Прусикин / Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Солистка группы Little Big, которая после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата, Соня Таюрская подтвердила роман с Ильичем. Об отношениях артистов долгое время ходили слухи, а саму Софью называли разлучницей, ведь до этого Илья Прусикин развелся со своей супругой.

В новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак", которое было опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак, Софья Таюрская заявила, что не уводила Ильича из семьи. Певица сказала, что их отношения начались уже после того, как каждый из них был свободен. До этого и сам Илья был в браке, и у Сони были отношения на протяжении семи лет.

"Да, мы встречаемся. Собственно, да. Мы скрывали и даже если бы мы не скрывали, все было бы тоже самое, как сейчас. Ильич развелся и расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно – я для всех разлучница. А то, что у меня были отношения семь лет, и я не какая-то то женщина, которая сидела и думала: надо увести мужика. У меня были серьезные отношения. Я планировала заводить детей", – сказала Софья Таюрская.

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Соня посетовала, что хотя они с Ильичем были восемь лет в группе и их роман возник не сразу, все считают, что именно ее появление расторгло брак Ильича.

Ранее Илья Прусикин был женат на рэперше Tatarka. У них в браке родился сын, которому сейчас четыре года.

Напомним, что ранее экс-участница группы Little Big была найдена мертвой.