Солистка группы KAZKA отрицает, что сделала каминг-аут

KAZKA о каминг-ауте MELOVIN / Фото: instagram.com/kazka.band, Скриншот из YouTube
Солистка KAZKA Александра Зарицкая, которая после каминг-аута своего коллеги MELOVIN назвала себя квиром, отрицает, что сделала каминг-аут.
Дело в том, что после откровенного поцелуя MELOVIN с женщиной и мужчиной на сцене, Александра поддержала коллегу и заявила, что позитивно относится к ЛГБТ-меньшинствам. Тогда же певица сказала, что считает себя квиром и многие восприняли признание артистки как еще один каминг-аут.
Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо, – сказала тогда солистка KAZKA.
После этого в Instastories Александра Зарицкая удивилась тому, что о ней написали в новостях после ее заявления.
"Народ, какой еще каминг-аут, вы серьезно? Внимательно почитайте, что такое квир. И не приплетайте мне то, чего я не говорила", – написала певица.
При этом, стоит отметить, что у понятия "квир" (англ. queer – "странный, чудной") нет точного определения. Одно из них связано с идентичностью. То есть, квирами называют себя те люди, чья сексуальная ориентация и/или гендер отличаются от гетеросексуальной ориентации и/или цисгендерной идентичности.
Квир иногда используется для обозначения того, что сексуальность и пол могут меняться с течением времени и могут не вписываться в ту или иную идентичность.
В то же время это понятие часто употребляется в контексте ЛГБТ+ сообщества и означает принадлежность к нему. При этом "квиры" могут быть разной сексуальной ориентации.
Поэтому, что именно имела в виду Александра Зарицкая, сказать трудно.
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