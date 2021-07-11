Фронтвумен KAZKA поддержала каминг-аут MЕLOVIN: Я сама считаю себя квиром

Александра Зарицкая рассказала о своем отношении к представителям ЛГБТ-меньшинств и заявила, что относит себя к квирам

Александра Зарицкая призналась, что она - квир / Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая высказалась о каминг-ауте MELOVIN на фестивале Atlas Weekend и тоже сделала откровенное признание о себе. Напомним, что Мел во время своего выступления поцеловался с девушкой и с парнем, заявив после, что он – бисексуал.

Зарицкая, которая дружит с MELOVIN, знала о том, что ее друг готовит признание. Однако советов, как это сделать, ему не давала.

Мне кажется, что тут советовать неуместно. Главное, что он сам все обдумал и решился это сделать... Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, и я знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. MELOVIN — очень смелый человек, – сказала Александра в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

Солистка KAZKA Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Певица позитивно относится к прайду и сама называет себя квиром. По словам Зарицкой, таких людей стоит поддерживать, а если нужно – бороться за них.

Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо, – призналась солистка KAZKA.

Кто такой квир? Квирами называют себя люди, которые не определяют свою идентичность в гетеронормативные рамки. То есть это те, чья сексуальная ориентация и/или гендер отличаются от гетеросексуальной ориентации и/или цисгендерной идентичности.

Смотрите эксклюзивное интервью MELOVIN для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров поддержал MELOVIN после каминг-аута, назвав признание певца "поступком настоящей личности".