Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

МакSим краще

Роман Вакарчука

Atlas Weekend

Самое дорогое

Кот-звезда
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Фронтвумен KAZKA поддержала каминг-аут MЕLOVIN: Я сама считаю себя квиром

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
11 июля, 10:18
Копировать ссылку
Александра Зарицкая рассказала о своем отношении к представителям ЛГБТ-меньшинств и заявила, что относит себя к квирам
Александра Зарицкая призналась, что она - квир
Александра Зарицкая призналась, что она - квир / Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая высказалась о каминг-ауте MELOVIN на фестивале Atlas Weekend и тоже сделала откровенное признание о себе. Напомним, что Мел во время своего выступления поцеловался с девушкой и с парнем, заявив после, что он – бисексуал.

Зарицкая, которая дружит с MELOVIN, знала о том, что ее друг готовит признание. Однако советов, как это сделать, ему не давала.

Мне кажется, что тут советовать неуместно. Главное, что он сам все обдумал и решился это сделать... Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, и я знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. MELOVIN — очень смелый человек, – сказала Александра в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

Солистка KAZKA Александра Зарицкая
Солистка KAZKA Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Певица позитивно относится к прайду и сама называет себя квиром. По словам Зарицкой, таких людей стоит поддерживать, а если нужно – бороться за них.

Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо, – призналась солистка KAZKA.

Кто такой квир? Квирами называют себя люди, которые не определяют свою идентичность в гетеронормативные рамки. То есть это те, чья сексуальная ориентация и/или гендер отличаются от гетеросексуальной ориентации и/или цисгендерной идентичности.

Смотрите эксклюзивное интервью MELOVIN для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров поддержал MELOVIN после каминг-аута, назвав признание певца "поступком настоящей личности".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
4 способа сварить кофе без джезвы и кофеварки
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Лучшие образы 4-го дня фестиваля

Посмотреть
Цитата дня

Верните этой женщине ее жизнь. Рабство было отменено много лет назад. Смерть ненасытному патриархату, который делал это с женщинами веками! Это нарушение прав человека! Бритни, мы скоро освободим тебя из этой тюрьмы.

Мадонна певица
Как Мадонна поддержала Бритни Спирс
Первый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пить стакан теплой воды натощак
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять