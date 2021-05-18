Солистка Go_A объяснила, почему ей стало плохо перед репетицией Евровидения: Мы сильно испугались

Go_A, представители Украины на "Евровидении-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
Не так давно украинцы переживали за солистку группы Go_A, Екатерину Павленко, которой стало плохо накануне второй репетиции на сцене "Евровидения" в Роттердаме. Артистку пришлось заменить голландской певицей, которая исполнила SHUM вместо нее.
К счастью, результат теста Екатерины на COVID-19 позже оказался отрицательным. В интервью Укринформу Екатерина рассказала, что с ней произошло в тот день.
"Я себя почувствовала очень плохо. Это была, не то чтобы простуда, а скорее аллергическая реакция, и очень сильно болела голова. Поэтому мы все очень сильно испугались, меня повезли на тест. Нам сказали, что до того момента, пока не появятся результаты, я буду находиться у себя в номере, чтобы не угрожать другим в случае, если тест окажется положительным. Но потом пришли результаты...", – объяснила Павленко.
Go_A / Фото: facebook.com/GoAbandoriginal
Кроме этого Go_A признались, что по новым правилам они сдают тесты на COVID-19 каждые 48 часов.
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