Солистка Go_A объяснила, почему ей стало плохо перед репетицией Евровидения: Мы сильно испугались

Екатерине Павленко стало плохо, после чего она сдала тест на COVID-19 и ждала результаты. Певица призналась, что с ней случилось в тот день

Go_A, представители Украины на "Евровидении-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Не так давно украинцы переживали за солистку группы Go_A, Екатерину Павленко, которой стало плохо накануне второй репетиции на сцене "Евровидения" в Роттердаме. Артистку пришлось заменить голландской певицей, которая исполнила SHUM вместо нее.

К счастью, результат теста Екатерины на COVID-19 позже оказался отрицательным. В интервью Укринформу Екатерина рассказала, что с ней произошло в тот день.

"Я себя почувствовала очень плохо. Это была, не то чтобы простуда, а скорее аллергическая реакция, и очень сильно болела голова. Поэтому мы все очень сильно испугались, меня повезли на тест. Нам сказали, что до того момента, пока не появятся результаты, я буду находиться у себя в номере, чтобы не угрожать другим в случае, если тест окажется положительным. Но потом пришли результаты...", – объяснила Павленко.

Go_A / Фото: facebook.com/GoAbandoriginal Реклама

Кроме этого Go_A признались, что по новым правилам они сдают тесты на COVID-19 каждые 48 часов.

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