Джей Ло и Бен Аффлек провели отпуск вместе. Похоже, Беннифер возвращается

После разрыва с Алексом Родригесом Дженнифер проводит время со своим бывшим

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

После того, как Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально заявили, что они больше не пара, певица успела успела повеселиться с двумя эксами.

Сперва ее заметили в компании бывшего мужа – Марка Энтони, который якобы помогал ей справиться с расставанием, а после Лопес отправилась в отпуск с Беном Аффлеком. Напомним, что Бен в 2003 году передумал жениться на Дженнифер.

Так, 51-летняя Лопес и 48-летний Аффлек вместе провели отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. По словам источников, они выглядели очень счастливыми во время своего путешествия.

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"Дженнифер провела несколько дней с Беном. У них очень крепкая связь. Все происходит быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива", – цитирует инсайдера The Dayli Mail.