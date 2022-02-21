Смотрите: новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Пока Джареда Лето номинировали как худшего актера за роль в Доме Gucci, в кампейне Gucci Love Parade в духе "Золотого века" Голливуда, снятого дуэтом фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, он и другие знаменитости безудержно веселятся на настоящей вечеринке века.

В объективе Mert&Marcus креативный директор Gucci Алессандро Микеле воплотил в жизнь идею беззаботности и гедонизма: еда разбрасывается по большому обеденному залу, намекая на непочтительность и свободолюбивый характер гостей вечеринки, мгновенная радость и богемность заряжает всех вокруг, яркие цвета и блеск не дают шансов унынию. Новая кампания представляет собой праздник как в прямом, так и в визуальном смысле.

Реклама

На снимках и в рекламном ролике веселятся Джаред Лето, который принимал участие в показе коллекции, Майли Сайрус, которая ранее лицом ароматов Gucci, Снуп Догг, Ли Джон Джэ, звезда сериала "Игры в кальмара", и актриса Бини Фельдштейн, сыгравшая Монику Левински в сериале "Импичмент: Американская история преступлений".

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Реклама

Я думал о том, что моя мать воспитала меня как набожного поклонника красоты. О даре мечтать, без которого я не могу. Об ауре кино, порождающей мифологии. Вот почему я выбрал все это.

— рассказал Алессандро о новой рекламе.

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Реклама

Смотря на напыщенный гламурный Gucci на гостях, становится ясно, неосязаемая пленительная сущность Голливуда снова укоренилась в духе дома, а это означает, что вскоре мы можем ожидать от бренда изобилие блеска и роскоши.

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Узнайте, кто круче – Balenciaga, Prada или Gucci: названы самые популярные бренды 2021 года.

Также смотрите: три самых дешевых вещи Gucci, которые вы сможете себе позволить.