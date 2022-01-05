Легенда: 75-летняя Шер стала лицом бренда UGG

Шер стала лицом рекламной кампании UGG / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока мы восхищались новыми фотографиями 73-летней Мэй Маск на отдыхе в Швейцарии, прилетела крутая новость – знаменитая американская 75-летняя певица и актриса Шер стала лицом бренда UGG.

Впервые за долгое время знаменитость снялась в новой фотосессии. Шер приняла участие в рекламной кампании под названием FEEL.

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Интересно, что фотосессия проходила в доме селебрити в Малибу. Певица позирует в теплых слиперах и классических уютных уггах черного цвета.

Шер снялась в рекламе UGG / Фото: UGG

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Также в рамках рекламной кампании бренд представил небольшой ролик с Шер, где она рассказала, что значит – быть иконой мирового шоу-бизнеса.

Шер снялась в рекламе UGG / Фото: UGG

То, как вы "чувствуете", — это самая истинная часть вас как человека. Я выбрала путь артистки. Но самое сложное — добиться успеха и проиграть на глазах у всего мира. Я провела всю свою жизнь с пониманием того, что люди либо ненавидят, либо любят меня. Ты хочешь, чтобы тебя любили, но в конце концов понимаешь, что нужно "забить" на это.

— говорит Шер.

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