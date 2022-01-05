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Икона стиля: 16 cамых модных образов Дайан Китон

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 января, 11:33
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Стиль голливудской актрисы определил моду 1980-х. Брючные костюмы, шляпы и галстуки – ее ключевые особенности. Рассказываем подробно
Стиль Дайан Китон - от 70-х до сегодня
Стиль Дайан Китон - от 70-х до сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 5 января, исполнилось 76 лет звезде трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крёстный отец" и музе Вуди Аллена Дайан Китон, которая до сих пор снимается в у знаменитых режиссеров.

Голливудская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA – одна из самых знаковых актрис современности. Она запомнилась зрителям своей незаурядность, великолепной игрой на экране и изысканным стилем.

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Еще в 1974 году Дайан сыграла одну из самых запоминающихся ролей в своей карьере – главную героиню картины Вуди Аллена "Энни Холл". Ее стиль, мальчишеский и расслабленный, стал одним из самых трендовых и вдохновил миллионы женщин по всему миру.

Дайан Китон в фильме "Энни Холл"
Дайан Китон в фильме "Энни Холл" / Фото: vogue.ua

С момента выхода картины прошло почти 50 лет, а образ Энни Холл остается таким же актуальным. Современные женщины хотят чувствовать себя комфортно, стильно и сексуально. В реальной жизни Дайан Китон также обожает брючные костюмы. Актриса регулярно надевает их как на красные дорожки, так и в повседневной жизни.

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Дайан Китон в фильме "Энни Холл"
Дайан Китон в фильме "Энни Холл" / Фото: vogue.ua

В честь дня рождения звезды, мы выбрали самые стильные выходы Дайан Китон за все времена.

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Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон | Фото: vogue.ua
Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua
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Читайте также: Дайан Китон и Джейн Фонда снимут свою версию "Пятидесяти оттенков серого"

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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