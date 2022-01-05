Икона стиля: 16 cамых модных образов Дайан Китон

Стиль голливудской актрисы определил моду 1980-х. Брючные костюмы, шляпы и галстуки – ее ключевые особенности. Рассказываем подробно

Стиль Дайан Китон - от 70-х до сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 5 января, исполнилось 76 лет звезде трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крёстный отец" и музе Вуди Аллена Дайан Китон, которая до сих пор снимается в у знаменитых режиссеров.

Голливудская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA – одна из самых знаковых актрис современности. Она запомнилась зрителям своей незаурядность, великолепной игрой на экране и изысканным стилем.

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Еще в 1974 году Дайан сыграла одну из самых запоминающихся ролей в своей карьере – главную героиню картины Вуди Аллена "Энни Холл". Ее стиль, мальчишеский и расслабленный, стал одним из самых трендовых и вдохновил миллионы женщин по всему миру.

Дайан Китон в фильме "Энни Холл" / Фото: vogue.ua

С момента выхода картины прошло почти 50 лет, а образ Энни Холл остается таким же актуальным. Современные женщины хотят чувствовать себя комфортно, стильно и сексуально. В реальной жизни Дайан Китон также обожает брючные костюмы. Актриса регулярно надевает их как на красные дорожки, так и в повседневной жизни.

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Дайан Китон в фильме "Энни Холл" / Фото: vogue.ua

В честь дня рождения звезды, мы выбрали самые стильные выходы Дайан Китон за все времена.

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Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua Стиль Дайан Китон / Фото: vogue.ua 1 /11

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