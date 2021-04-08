СМИ выложили фото недвижимости Меладзе и Брежневой. Эта парочка – настоящие мультимиллионеры

Продюсер Константин Меладзе и его супруга певица Вера Брежнева, которая недавно показала фото своей повзрослевшей 20-летней дочки, оказывается, владеют немалым количеством недвижимости. У супругов четыре квартиры, два коммерческих помещения и трехэтажный дом в Киеве, не говоря уже о других странах.
В новом выпуске шоу "Викриття" на YouTube-канале Новини.LIVE показали, как выглядит роскошная недвижимость Меладзе и Брежневой, и рассказали, в каких районах она находится.
Пока звезды скупают недвижимость, мы закупаемся крутыми подарками. Впереди еще целый апрель, ко всем праздникам которого мы подготовили оригинальные идеи презентов.
Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic
Оказалось, что одна из квартир звездной пары находится на Воздвиженке – в новом элитном микрорайоне в историческом районе Киева. Вера Брежнева была одной из первых, кто приобрел там квартиру. И не одну, а сразу две, которые она объединила в пентхаус. Апартаменты обошлись певице в сумму около 350 тысяч долларов (9,8 миллиона гривен). Именно здесь супруги постоянно останавливаются, когда прилетают в Киев.
Дом, где находится квартира Веры Брежневой / YouTube Kyiv LIVE / Фото: Скриншот из YouTube
Также у Веры Брежневой есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске.
Квартира Веры Брежневой на Печерске / YouTube Kyiv LIVE / Фото: Скриншот из YouTube
Но и это не все. У певицы есть премиальная квартира в дореволюционном доме на улице Десятинной. В этой квартире целых пять комнат! Ну а цена такого жилища может достигать полутора миллионов долларов.
Дом на улице Десятинной / YouTube Kyiv LIVE / Фото: Скриншот из YouTube
У композитора Константина Меладзе есть апартаменты в ЖК "Бульвар фонтанов", которые он приобрел летом прошлого года. Цена – как минимум треть миллиона долларов.
Квартира Константина Меладзе в ЖК "Бульвар фонтанов" / YouTube Kyiv LIVE / Фото: Скриншот из YouTube
А еще супруг Брежневой имеет квартиру в жилом комплексе премиум-класса "Скайлайн". Площадь апартаментов – 206 квадратных метров, которые стоили примерно 825 тысяч долларов.
Квартира Константина Меладзе в ЖК "Скайлайн" / YouTube Kyiv LIVE / Фото: Скриншот из YouTube
Помимо этого, Константин Меладзе – владелец трехэтажного дома в Украинке, недалеко от поселка Козин. В доме есть музыкальная студия, теннисный корт и даже причал для яхт.
Дом Константина Меладзе / YouTube Kyiv LIVE / Фото: Скриншот из YouTube
Ранее Вера Брежнева похвасталась плоским животиком в бикини на пляже.