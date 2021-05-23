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Слушаем нежную песню молодой певицы ANAMUN. Она никому не хотела показывать этот трек

23 мая, 19:30

Анна Пономаренко

В Украине становится все больше и больше талантливых артистов, которые делают свои первые шаги в мире музыки

ANAMUN / Фото: instagram.com/itsanamun

Молодая украинская исполнительница, автор текстов и музыки ANAMUN, она же Анна Ковтун, представила новую лирическую песню "В ОБЛАКАХ". Мы подготовили несколько интересных фактов о релизе ANAMUN – подопечной ENJOY! MEDIA, в ростере которого победительница "Евровидения" JAMALA, которая ранее рассказала о своих фаворитах на "Евровидении", а также певец LAUD, актриса и певица Маша Краш.

"Это первая песня, на которую я ничего не ставлю", — признается Аня.

ANAMUN / Фото: instagram.com/itsanamun

Напомним, Настя Каменских представила клип "Красное вино".

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