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Жгучая Каменских в алом платье соблазнила страстным танцем – смотрите клип певицы

Сегодня, 11:58

Артистка выпустила новый альбом, в который вошло 15 треков. По словам Каменских, сам альбом передает настроение настоящей женщины и ее любви, от которой кружится голова

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: пресс-служба

Поп-дива Настя Каменских, которая ранее поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием, презентовала долгожданный альбом "Красное вино". В него вошли 15 треков, которые раскрывают певицу с разных граней. Здесь вы услышите и романтичную лирику Каменских, и ее драйвовую радость и даже томную страсть.

Певица также представила клип на заглавный сингл альбома – "Красное вино", который была опубликована на YouTube.

Глубокое и таинственное видео срежиссировала Тата Белинина, ранее снявшая Насте 2 клипа на ее испанские коллаборации. Работа отображает женственный характер певицы – страстный, сексуальный и раскрепощенный. NK хотела передать все настроение песни. Слова композиции воплотились в красивую реальность, в которой певица станцевала страстный танец в полумраке.

"Эта реальность знакома каждой девушке. В ней она превращается в роковую жгучую красотку, которая в теплую летнюю ночь забывает о стеснении и наслаждается собой и танцем. Она уверена в своей красоте. Ее образ пьянит мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти. Такую женщину просто невозможно забыть", – поделилась артистка.

В альбом также вошли уже всем полюбившиеся треки "Почуття", "Vibe", "Девочки Рулят" и "Ма". Композиции доступны к прослушиванию на всех цифровых площадках.

Ранее Остапчук потроллил Каменских, сняв пародию на ее клип Девочки рулят – смотрите видео.

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