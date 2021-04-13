Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо за пару миллионов долларов от Алекса Родригеса

Звезда блеснула "тем самым пальцем" без своего главного аксессуара

После слухов о том, что Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом, появился подтверждающий это фотофакт. В отношениях пары действительно наступил непростой период, что доказывают новые снимки Джей Ло в соцсети.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Дженнифер Лопес позирует в стильном наряде – белом топе и спортивных брюках. Кадры были сделаны во время съемок Shotgun Wedding ("Свадьба по залету"). Но в данном случае привлек внимание не внешний вид певицы, а отсутствие ее главного атрибута – обручального кольца, которое ей подарил пару лет назад баскетболист Алекс Родригес.

Дженнифер Лопес без кольца Алекса Родригеса / Фото: instagram.com/jlo

Отметим, что Джей Ло с момента помолвки никогда не снимала кольцо от своего возлюбленного. Несмотря на то, что бриллиант на кольце стоил не один миллион долларов, звезда появлялась с ним даже на публике.

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Помолвочное кольцо Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

С бейсболистом Алексом Родригесом Дженнифер Лопес закрутила роман в 2017 году. А спустя пару лет, в марте 2019-го Алекс сделал актрисе предложение. Пандемия разрушила свадебные планы супругов, а теперь похоже, и их совместное будущее.

Ранее Дженнифер Лопес удивила необычным нарядом – она позировала в порванном свадебном платье и чулках.