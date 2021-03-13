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Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом – СМИ

Сегодня, 10:04

Пара обручилась в марте 2019 года после двух лет знакомства

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которых последний раз вместе видели в конце февраля в Доминикане, расстались. Звездная пара разорвала помолвку после почти четырех лет отношений. Об этом пишет PEOPLE.

"Это было очевидно уже некоторое время. Именно из-за того, что они сильно связаны в бизнес-мире – это решение не было легким и окончательным для них. Поэтому им пришлось довольно долго думать о том, чтобы действительно разорвать эти отношения", – цитирует издание слова источника.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

В настоящее время Алекс Родригес готовится к бейсбольному сезону, а Дженнифер Лопес снимается в новом фильме. Причина их расставания пока неизвестна. Сами звезды также не комментируют эту информацию.

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С бейсболистом Алексом Родригесом Джей Ло начала встречаться в 2017 году. В марте 2019 Алекс сделал певице предложение. С того момента влюбленные несколько раз переносили свадьбу из-за пандемии.

Алекса неоднократно обвиняли в изменах, но это не мешало Лопес публично демонстрировать чувства к избраннику.

Ранее певица и актриса Дженнифер Лопес объяснила, почему уже дважды отменила свадьбу.

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