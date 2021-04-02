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В порванном свадебном платье и чулках. Дженнифер Лопес удивила необычным нарядом

Сегодня, 12:50

Актриса позировала на съемочной площадке предстоящей комедии

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которую назвали самой привлекательной знаменитостью за 40, удивила поклонников снимками в порванном свадебном платье.

В своем Instagram-аккаунте Джей Ло опубликовала пару кадров со съемочной площадки фильма Shotgun Wedding ("Свадьба по залету"). Звезда позировала в эффектном наряде: разорванном платье молочного цвета, черных ботинках на шнуровке и в чулках.

Дженнифер Лопес на съемках фильма "Брак по залету"
Дженнифер Лопес на съемках фильма "Брак по залету"
Фото: instagram.com/jenniferlopezlife

По сюжету фильма "Брак по залету", Дарси (Дженнифер Лопес) и Том решают устроить необычную свадьбу на выезде и собирают всю семью, что дается им непросто. Но перед церемонией жених и невеста осознают, что их страсть начинает угасать. Но тут на свадьбу врываются неизвестные и берут всех в заложники. Теперь Дарси и Тому нужно спасти и свои отношения, и жизни родственников.

Джей Ло на съемках "Брак по залету"
Джей Ло на съемках "Брак по залету"
Фото: instagram.com/jenniferlopezlife

Исполнительным продюсером в фильме выступает актер Райан Рейнольдс.

Пока в Голливуде наконец-то снова начали снимать кино, в Украине грядет очередной локдаун. В новом выпуске YouTube-шоу пенсионер-влогер Дед Панчобъяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее стало известно, что вместо оскандалившегося Арми Хаммера с Дженнифер Лопес в комедии сыграет звезда "Трансформеров".

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