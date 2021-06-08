Слава Каминская топлес сводит с ума "Чингисханов" в Турции. Даже Астафьева заценила (фото)

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka
После премьеры богемного клипа на новый хит Slava Bogu певица Слава Каминская отправилась отдыхать на море. В качестве курорта артистка выбрала Турцию и, по прибытию, уже успела сделать эффектные фото в отеле на балконе.
Утром Слава Каминская опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадр, на котором она позирует лишь в одном черном белье и солнцезащитных очках. Певица прикрыла грудь руками, продемонстрировав тренированные ягодицы и тонкую талию. На фоне можно увидеть шикарный вид на горы и море.
"Доброе утро", – коротко написала Слава Каминская в посте, прикрепив эмоджи "поцелуя".
Певица также отметила отель, где она остановилась – четырехзвездочный Rixos Premium Bodrum, который находится недалеко от Бодрума.
Слава Каминская в Турции / Фото: instagram.com/babaslavka
Поклонники засыпали звезду комплиментами. Звездные друзья и коллеги Славы Каминской тоже не смогли пройти мимо такого яркого кадра. Даша Астафьева пошутила, что "персики", которые она заказывала, занесли Славе в номер. А вот Кристина Остапчук предостерегла артистку, что теперь у ее отеля будет толпа Чингисханов.
- "Я смотрю, заказанные персики перепутали, и занесли вам в номер..."
- "Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо?"
- "Ох, огонь! Взбудоражила весь отель"
- "Какая красивая! С утра такая красота"
- "Мама Миа, как красиво"
Смотрите в видеоролике сюжет о детстве Славы Каминской и о том, как ее воспитывала мама:
Ранее Слава Каминская прокомментировала то, что продюсер группы "НЕАНГЕЛЫ" Юрий Никитин не пришел на их прощальный концерт.