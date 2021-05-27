Никитин не пришел на прощальный концерт НЕАНГЕЛОВ. Каминская сказала, что об этом думает

Продюсер группы НЕАНГЕЛЫ никак не объяснил солисткам коллектива свое отсутствие на концерте

Слава Каминская и Юрий Никитин Фото: скриншот, instagram.com/yuriynikitin

Украинский дуэт НЕАНГЕЛЫ распался спустя 15 лет выступлений на сцене. Недавно в Киеве состоялся прощальный концерт группы. Продюсер НЕАНГЕЛОВ Юрий Никитин решил пропустить такое событие, чем удивил одну из солисток – Славу Каминскую. Ситуацию певица прокомментировала журналистам "Зірковго шляху" на телеканале "Украина".

"Странно вообще, мы 15 лет нормально общались, дружили. Но Юра не пришел даже на наш последний концерт. Но ничего, неприятность эту мы переживем", – сказала Слава.

НЕАНГЕЛЫ Фото: пресс-служба

С бывшим продюсером, по словам артистки, они не созванивались ни до, ни после шоу.

С экс-коллегой по группе Викторией Смеюхой Слава тоже не поддерживает связь.

"Мы никогда не были подругами. Мы были коллегами. Но мне есть с кем общаться, и ей есть с кем общаться", – поделилась Каминская.

Ранее Юрий Никитин прокомментировал, почему группа НЕАНГЕЛЫ распалась.

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