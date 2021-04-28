Скрипка отреагировал на скандал вокруг его кавера на песню Два кольори

Олег Скрипка прокомментировал, что думает о негативе вокруг его версии популярной украинской песни

В конце февраля солист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка представил популярную песню "Два кольори" на английском языке. Видео получилось весьма провокационным. В Сети многие раскритиковали новую версию известной украинской песни.

Сам артист никак не реагирует на критику. По его словам, невозможно всем нравится. При этом он отметил, что сейчас люди уже стали привыкать к такой версии песни.

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"Тем более, там ничего такого демонического нет, просто какая-то новая форма. Украинский стандарт спет на английском языке и в такой форме, которая понятна для всего мира", – рассказал Олег Скрипка интервью для "Телеграф".

Певец добавил, что не верит в конструктивную критику.

"Если человеку не нравится, он молчит и обращает внимание на то, что ему нравится. Если человек начинает активно выражать свое мнение, есть много негатива, это означает, что у него какие-то внутренние комплексы", – поделился своим мнением украинский певец.

Ранее Олега Скрипку обвинили, что он нарушил авторское право.