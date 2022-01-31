Можно ли есть после шести и кому именно – диетолог раскрыл секрет

Кусочек нежирного сыра, запеченное яблоко или брокколи – вот что можно есть после 6 вечера. Главное, чтобы после еды до сна прошло не меньше пары часов

Есть после шести можно, но легкую пищу и если ляжете спать не раньше, чем через пару часов после ужина / Фото: unsplash.com

Постоянный калорийный поздний ужин может привести не только к набору лишних килограммов, а также серьезных проблем со здоровьем. Но и полный отказ от еды после 18-00 может быть опасен: почему можно есть за 2-3 часа до сна и какую пищу, рассказал врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Реклама

Не есть после шести – всем ли это подходит?

Последний вечерний прием пищи зависит от того, во сколько человек ложится спать. К примеру, если человек засыпает в 21-00, то после шести вечера он есть не должен. Если же человек поел в 18-00, а ложится спать в 23-00 или 24-00, то до следующего приема пищи, то есть до завтрака, у него получится очень большой перерыв.

Это опасно, так можно заработать и гастрит, и язвенную болезнь. Поэтому в том, чтобы поесть после шести вечера нет ничего страшного, если между едой и отходом ко сну пройдет два-три часа.

Какую пищу можно есть после шести вечера?

Пища должна быть легкой, допускаются овощи, также белковые продукты, но не мясные.

Реклама

Кушать за два-три часа до сна можно и нужно небольшими порциями, -говорит Александр Кущ, – Когда мы спим, процессы метаболизма в организме замедляются, но не останавливаются. И чтобы поддерживать наши мышцы и ткани, избежать мышечной дистрофии, важно создать хороший запас аминокислот.

Вспомните старый "рецепт", когда мамы или бабушки давали детям на ночь стакан молока. Он не лишен смысла, поскольку молоко насыщенно протеином казеином, который содержит множество аминокислот. Этот белок очень медленно усваивается и дает хороший успокаивающий эффект.

Но именно мясные продукты оказывают абсолютно противоположное действие, поскольку мясо насыщено "агрессивными" гормонами, например, тестостероном. Не лучшая пища для вечера – углеводы, особенно быстрые, потому что они богаты сахаром, а высокий уровень сахара в организме блокирует выработку гормонов роста. А выработка таких гормонов происходит именно в первые часы сна.

Хорошие продукты для вечернего приема пищи – это зелень, нежирный творог и сыр, например, сулугуни, фета, адыгейский / Фото: unsplash.com

Реклама

Это важно не только для детей, но также для взрослых. Поскольку дефицит гормонов роста у взрослых может привести к замедлению процессов регенерации, то есть обновления и восстановления организма.

Хорошие продукты для вечернего приема пищи – это листовая зелень, нежирный творог и сыр, например, сулугуни, фета, адыгейский. Съедайте немного, поскольку лактоза – это тоже сахар, хоть и молочный.

Фрукты на ночь если и есть, то только с низким гликемическим индексом, например, кисло-сладкие яблоки. Кислые яблоки приведут к "всплеску" соляной кислоты в желудке и минут через 15 после такого яблока вас потянет на мясное. Вариант – либо кисло-сладкие сорта, а еще лучше – печеное яблоко. Остальные фрукты и сухофрукты – это сахар, и все это отложится в жировые запасы.

Всем ли можно есть такие продукт после шести вечера?

Помните о противопоказаниях по состоянию здоровья. Например, при оксалатных камнях в почках нельзя есть некоторые овощи вообще. Особенно шпинат, щавель и другую листовую зелень, богатую щавелевой кислотой. Это усугубит ситуацию и будет приводить к образованию новых камней.

Как снизить чувство голода после шести

Помогут травяные чаи, отвары шиповника, ромашки, липы, мяты. Кефир и другие кисломолочные продукты – индивидуально. Например, при пониженной кислотности "кисломолочка" допустима, а при повышенной – нет.

Не наедайтесь перед сном свежих овощей, это может пробудить аппетит посреди ночи / Фото: unsplash.com

Не наедайтесь на ночь свежих овощей, это может пробудить аппетит. Замените их запеченными или отварными брокколи, цветной капустой, морковью. Также можно уменьшить количество порций, особенно в вечернее время.

Также читайте "Как начать правильно питаться и похудеть".