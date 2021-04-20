Скандальный Моргенштерн не приедет в Украину с концертами, потому что ему "банально страшно"

Пока в университете культуры разыгрывают билеты на концерты Моргенштерна, сам артист заявил, что в Украину не собирается.
Скандальный рэпер сказал, что в стране "происходят прикольные штуки", общаясь с поклонниками во время прямого эфира в Instagram.
"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные, и, видимо, все концерты опять будут переноситься. Больше половины артистов уже перенесли. Особенно после истории с Одессой, мне банально страшно, я не буду врать, мне страшно ехать туда", – сказал Моргенштерн.
Напомним, в 2019 году, в день траура после пожара в одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт.
"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б***ь, крика. Какого х*я пожарных проверок нет в городе?" – сказал тогда Моргенштерн.