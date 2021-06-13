Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

Лилия Подкопаева попала в скандал с авто / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

На днях автомобиль Mercedes переехал стаю утят на одной из киевских дорог. Позже оказалось, что номерной знак авто зарегистрирован на имя гимнастки и олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой.

Спортсменка сделала заявление на своей странице в Facebook, написав, что ни она, ни ее семья не причастны к инциденту. Сейчас Лилия с родными находится в США.

В комментарии программе "Сегодня" на телеканале "Украина" юрист Андрей Шимко отметил, что машина может принадлежать чиновнику.

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"Такие ситуации возникают, как правило, с автомобилями чиновников, которые имеют дорогие транспортные средства, зарегистрированные на себя. И для того, чтобы, например, журналисты никак не связали это транспортное средство с этим человеком, на него ставят номера другой машины", – считает Андрей Шимко.

Подробности случившегося смотрите в сюжете:

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Есть также версия, что это может быть автомобиль-двойник, но обычно в такой ситуации одинаковые не только номера, но и марка и цвет авто. А у Подкопаевой не "Мерседес", а "Лексус".

Лилия Подкопаева заявила, что она и ее семья получили много сообщений с угрозами и осуждением, "несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался". Спортсменка обратилась в Национальную полицию.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева рассказала, как перенесла два развода.