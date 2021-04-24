Шура резко высказался о Киркорове: Больше тратит не на песни, а на вещи

Известный певец также прокомментировал популярные сейчас дуэты "старой школы" с молодыми исполнителями

Певец Шура, который ранее признался, что ему нравится творчество Моргенштерна, раскритиковал Филиппа Киркорова. В интервью для YouTube-канала "Не принято обсуждать" артист заявил, что весьма скептически относится к теперешнему творчеству одного из самых популярных исполнителей России.

Он считает, что дуэты старых и молодых звезд скучны и не интересны. "Неблагородное дело — коллаборации эти. Киркоров больше уже не на песни тратит, а на вещи свои. Мне это не близко", – сказал Шура.

Шура

Скриншот из YouTube

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Кроме того, такая попытка "удержаться на плаву" за счет сотрудничества с блогерами не приносит желаемого успеха ни Киркорову, ни Баскову, говорит звезда 90-х.

"Нихрена у них не получается. Ну "Чаша золотая" сделал Басков и все... прошло", – поделился мнением певец и добавил, что "взлететь легко, а удержаться – нереально".

Напомним, что ранее Шура шокировал экстремальным похудением на 35 кг: фото до и после.