Шаурма, жареные пирожки и сосиска в тесте: чем опасен уличный фастфуд летом

Эксперты купили жареный пирожок с картошкой, шаурму, сосиску в тесте и беляш с курицей в разных уличных киосках и проверили их качество. Что из этого есть безопасно?

Чем опасен фастфуд летом / Фото: Pexels

"Ранок з Україною" на телеканале "Украина" решил проверить уличную еду на качество. Ведущие утреннего шоу Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, в чем опасность любимого фастфуда украинцев – шаурмы, жареных пирожков и сосисок в тесте, и что, кроме мяса, можно найти в таких вкусностях.

Быстро, сытно, недорого, но безопасно ли? И почему перекус на ходу может закончиться визитом в инфекционное отделение – разобрались журналисты "Ранку з Україною". Вместе с экспертами они приобрели жареный пирожок с картошкой, шаурму, сосиску в тесте и беляш с курицей в разных уличных киосках и проверили их качество. Оказывается, самые опасные именно жареные изделия.

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"Прежде всего стоит отметить, что из всего фастфуда на последнем месте будут жареные изделия. Ведь с этим продуктом вы потребляете невероятное количество жира, на котором уже жарилось не одно изделие", – отметила профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко.

Безвкусная картошка и самая дешевая сосиска: почему важно обращать внимание на начинку

Начинка жареных изделий тоже не прошла проверку на качество.

"Начинка беляша на курятину не похожа, к тому же здесь очень много лука, есть хрящи и мясо имеет довольно странный цвет – не характерный курице. Возможно, это мясо так называемой механической обвалки, – комментирует эксперт. – Что касается начинки пирожка – тоже есть вопросы. Картофель абсолютно не имеет вкуса".

Беляши с мясом: рецепт на дрожжах / Фото: Depositphotos

Проверка не пройдена. На очереди сосиска в тесте.

"Основой такого изделия является сосиска, и проблема в том, что ее не всегда видно. В нашем случае сосиска – далеко не лучший вариант, она красная, то есть, мы имеем самый дешевый сорт сосиски", – рассказала Елена Сидоренко.

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Убедиться в качестве сосиски вам поможет обычный йод – нужно капнуть и подождать несколько минут. Если сосиски почернели – они второго сорта и мяса в них мало, больше муки, крахмала. Такой перекус может спровоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта и даже спровоцировать инфекционное отравление.

Чем опасно есть шаурму в жару / Фото: Pixabay

На очереди проверка чуть ли не самого популярного фастфуда – шаурмы. Восточное мясное блюдо, завернутое в лаваш в сочетании с овощами, специями и соусами – звучит аппетитно. Но сочетание мяса и овощей с майонезами, соусами активно способствует размножению различных бактерий. Особенно летом!

"Если продукты питания хранятся длительное время непонятно в каких емкостях, без холодильника, особенно в жаркое время, есть большой риск того, что там будет немалое количество бактерий или даже паразитов", – комментирует диетолог Галина Незговорова.

Какие перекусы выбирать летом

Врачи советуют выбирать полезные перекусы – овощи или фрукты, но, если все равно очень хочется перекусить уличным фастфудом, не стесняйтесь спросить, откуда продукты, а лучше тщательно выбирайте место и продавца. И не стесняйтесь поинтересоваться наличием всех документов и разрешений. Ведь здоровье важнее любой вкусности!

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