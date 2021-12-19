Итоги 2021 года: Барак Обама назвал лучшие фильмы и книги, которые его впечатлили

Список фильмов и книг-фаворитов от Барака Обамы 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент США, он же харизматичный лидер мнений, Барак Обама активно ведет соцсети. Чтобы не публиковать все подряд, а быть полезным блогером, политик создал для своих аккаунтов отдельные рубрики. Тем временем в Америке назвали трек, который помог сократить количество самоубийств.

Каждый год "под елку" Обама делится с подписчиками любимой литературой, кино и музыкой. Нам давно известно правило: хочешь быть лучшим – учись у лучших, поэтому с удовольствием рассказываем вам о выборе бывшего президента США.

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Лучшие фильмы 2021 года по мнению Барака Обамы

"Сядь за руль моей машины" (режиссер Рюсукэ Хамагути)

(режиссер Рюсукэ Хамагути) "Лето соула" (режиссер Амир-Халиб Томпсон)

(режиссер Амир-Халиб Томпсон) "Вестсайдская история" (режиссер Стивен Спилберг)

(режиссер Стивен Спилберг) "Власть пса" (режиссер Джейн Кэмпион)

(режиссер Джейн Кэмпион) "Свинья" (режиссер Майкл Сарноски)

(режиссер Майкл Сарноски) "Идентичность" (режиссер Ребекка Холл)

(режиссер Ребекка Холл) "Холодный расчет" (режиссер Пол Шредер)

(режиссер Пол Шредер) "Иуда и черный мессия" (режиссер Шака Кинг)

(режиссер Шака Кинг) "Худший человек на свете" (режиссер Йоаким Триер)

(режиссер Йоаким Триер) "Старый Генри" (режиссер Потси Пончироли)

(режиссер Потси Пончироли) "Последняя дуэль" (режиссер Ридли Скотт)

(режиссер Ридли Скотт) "Трагедия Макбета" (режиссер Джоэл Коэн)

(режиссер Джоэл Коэн) "Камон Камон" (режиссер Майк Миллс)

(режиссер Майк Миллс) "Куда ты идешь, Аида?" (режиссер Ясмила Жбанич)

Любимые книги Барака Обамы в 2021 году:

Matrix / Lauren Groff

/ Lauren Groff How the Word Is Passed: A Reckoning with the History of Slavery Across America / Clint Smith

/ Clint Smith The Final Revival of Opal & Nev / Dawnie Walton

/ Dawnie Walton The Lincoln Highway / Amor Towles

/ Amor Towles Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City / Andrea Elliott

/ Andrea Elliott Harlem Shuffle / Colson Whitehead

/ Colson Whitehead Cloud Cuckoo Land / Anthony Doerr

/ Anthony Doerr These Precious Days / Ann Patchett

/ Ann Patchett Crying in H Mart / Michelle Zauner

/ Michelle Zauner Aftershocks / Nadia Owusu

/ Nadia Owusu Crossroads / Jonathan Franzen

/ Jonathan Franzen The Love Songs of W.E.B. Du Bois / Honorée Fanonne Jeffers

/ Honorée Fanonne Jeffers Beautiful Country / Qian Julie Wang

К сожалению, эти книги пока доступны только на английском языке. Но если вы им владеете – тогда очень даже не к сожалению. В западных магазинах вы сможете их найти очень легко.

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