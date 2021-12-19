Итоги 2021 года: Барак Обама назвал лучшие фильмы и книги, которые его впечатлили

Список фильмов и книг-фаворитов от Барака Обамы 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня
Экс-президент США, он же харизматичный лидер мнений, Барак Обама активно ведет соцсети. Чтобы не публиковать все подряд, а быть полезным блогером, политик создал для своих аккаунтов отдельные рубрики. Тем временем в Америке назвали трек, который помог сократить количество самоубийств.
Каждый год "под елку" Обама делится с подписчиками любимой литературой, кино и музыкой. Нам давно известно правило: хочешь быть лучшим – учись у лучших, поэтому с удовольствием рассказываем вам о выборе бывшего президента США.
Лучшие фильмы 2021 года по мнению Барака Обамы
- "Сядь за руль моей машины" (режиссер Рюсукэ Хамагути)
- "Лето соула" (режиссер Амир-Халиб Томпсон)
- "Вестсайдская история" (режиссер Стивен Спилберг)
- "Власть пса" (режиссер Джейн Кэмпион)
- "Свинья" (режиссер Майкл Сарноски)
- "Идентичность" (режиссер Ребекка Холл)
- "Холодный расчет" (режиссер Пол Шредер)
- "Иуда и черный мессия" (режиссер Шака Кинг)
- "Худший человек на свете" (режиссер Йоаким Триер)
- "Старый Генри" (режиссер Потси Пончироли)
- "Последняя дуэль" (режиссер Ридли Скотт)
- "Трагедия Макбета" (режиссер Джоэл Коэн)
- "Камон Камон" (режиссер Майк Миллс)
- "Куда ты идешь, Аида?" (режиссер Ясмила Жбанич)
Любимые книги Барака Обамы в 2021 году:
- Matrix / Lauren Groff
- How the Word Is Passed: A Reckoning with the History of Slavery Across America / Clint Smith
- The Final Revival of Opal & Nev / Dawnie Walton
- The Lincoln Highway / Amor Towles
- Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City / Andrea Elliott
- Harlem Shuffle / Colson Whitehead
- Cloud Cuckoo Land / Anthony Doerr
- These Precious Days / Ann Patchett
- Crying in H Mart / Michelle Zauner
- Aftershocks / Nadia Owusu
- Crossroads / Jonathan Franzen
- The Love Songs of W.E.B. Du Bois / Honorée Fanonne Jeffers
- Beautiful Country / Qian Julie Wang
К сожалению, эти книги пока доступны только на английском языке. Но если вы им владеете – тогда очень даже не к сожалению. В западных магазинах вы сможете их найти очень легко.
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