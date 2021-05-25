Сергей Притула стал отцом в третий раз

/ Фото: instagram.com/siriy_ua
Сергей Притула, который недавно прокомментировал участие Go_A на "Евровидении", теперь многодетный отец! У телеведущего и его супруги Екатерины родилась еще одна дочь. Новостью о пополнении в семье счастливый папа поделился в Facebook.
Рассекретил телеведущий и имя малышки. Девочку назвали Стефанией.
"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя!
А мы с мамой, благодарим Бога за Тебя! Добро пожаловать в Семью и в океан любви!" – написал Притула.
Также Сергей Притула показал кадр из семейной фотосессии, на которой его жена позировала беременной.
Сергей Притула с семьей / Фото: Facebook-страница Сергея Притулы
Напомним, у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака, а также дочь Соломия, которая родилась во втором браке.
Ранее Сергей Притула опубликовал забавное видео с дочкой Соломией.
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