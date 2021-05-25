Сергей Притула стал отцом в третий раз

В семье популярного телеведущего пополнение. Радостной новостью он поделился у себя в Facebook

/ Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула, который недавно прокомментировал участие Go_A на "Евровидении", теперь многодетный отец! У телеведущего и его супруги Екатерины родилась еще одна дочь. Новостью о пополнении в семье счастливый папа поделился в Facebook.

Рассекретил телеведущий и имя малышки. Девочку назвали Стефанией.

"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя!

А мы с мамой, благодарим Бога за Тебя! Добро пожаловать в Семью и в океан любви!" – написал Притула.

Также Сергей Притула показал кадр из семейной фотосессии, на которой его жена позировала беременной.

Реклама

Сергей Притула с семьей / Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

Напомним, у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака, а также дочь Соломия, которая родилась во втором браке.

Ранее Сергей Притула опубликовал забавное видео с дочкой Соломией.