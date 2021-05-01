Совет от звезды: alyona alyona врала мужчинам об оргазме, но рекомендует так не делать

Рэперша уверена, что обязательно нужно говорить с партнером о своих предпочтениях

alyona alyona / Фото: Скриншот из YouTube

Рэперша alyona alyona, которая попала в скандал из-за фото с флагом Украины, призналась, что до какого-то возраста врала мужчинам в постели. Это касалось темы оргазмов, говорится в интервью Алены, опубликованном в YouTube-канале Dialog Hub.

Исполнительница не боится говорить на тему секса и вспоминает, как обманывала своих партнеров, говоря, что у нее был оргазм, и что ей с ними все нравилось.

"Все женщины врут об оргазме. Ну не хотелось обижать. Я знаю, что многих это ранит... Но я поняла ,что и мне хочется этого кайфа", – призналась alyona alyona.

alyona alyona

Скриншот из видео

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По ее словам, после она поняла, что не нужно молчать в постели, а порой даже стоит показать партнеру, как ему вести себя, чтобы доставить удовольствие.

"Говорить во время секса. Я поняла, что если ты что-то хочешь, пока ты не скажешь об этом, тебя никто не поймет. Намеков вообще никто не понимает", – призналась Алена, и добавила, что уже много лет не врет своим любовникам в постели.

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