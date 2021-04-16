Секрет синнабонов – как приготовить настоящие булочки с корицей

Ролл из вкуснейшего теста с корицей внутри, украшенный легким нежным кремом. Это все синнабоны, самые узнаваемые булочки во многих странах. И возможно, совсем скоро они войдут в список классической мировой выпечки. Попробуйте испечь синнабоны дома, у вас обязательно получится. Если у вас есть желание поделиться своими личными рецептами со всей страной, принимайте участие в нашем конкурсе.

Кто и где впервые приготовил синнабоны

Придумали их почти сорок лет тому назад американские отец и сын Рич и Грег Комен из Сиэтла. Путем долгих экспериментов родилась идеальная формула с тремя важными элементами:

тесто из пшеницы с высоким содержанием клейковины

булочка должна быть из пяти завитков

индонезийская корица высшего качества

Рецепт классического синнабона со сливочным сыром и корицей

Фото: instagram.com/p/CNg6c-dHyGE/

Ингредиенты для теста

Мука – 600-700 г

Молоко – 200 мл

Яйца – 2 шт.

Сахар – 100 г

Масло сливочное – 70-80 г

Дрожжи – 50 г свежих (или 11 г сухих)

Соль – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки

Реклама

Масло сливочное – 50 г

Сахар коричневый – 200 г

Корица – 20 г

Ингредиенты для крема

Сыр сливочный – 50-60 г

Сахарная пудра – 100 г

Масло сливочное мягкое – 40 г

Ванилин – по вкусу

Готовим тесто

Перед этим нужно приготовить клейковину: одну столовую ложку муки (с большой горкой) смешать с двумя столовыми ложками воды. Замесить крутой комочек теста. Промыть это тесто под струей холодной воды. Должна получиться неоднородная субстанция – это и есть клейковина. Добавить ее в тесто перед мукой. В чашке смешать теплое молоко с ложечкой сахара и добавить дрожжи. Получается опара. Ждать 10-15 минут, пока она не поднимется. В большой миске взбить яйца комнатной температуры с оставшимся сахаром, затем добавить мягкое масло и соль, перемешать. Когда опара подойдет (увеличится) вылить ее в яично-масляную смесь, добавить клейковину, перемешать и добавить просеянную муку. Муки может уйти меньше или больше, поэтому ее стоит насыпать постепенно, чтобы тесто не получилось сильно крутым. Тщательно вымесить тесто, оно не должно прилипать к рукам. Свернуть тесто и накрыть пищевой пленкой или полотенцем. Оставить в теплом месте на один час. Тесто должно увеличиться примерно в два раза.

Готовим начинку

Растопить масло на плите. Коричневый сахар и корицу соединить и перемешать с маслом.

Готовим крем

Смешать сливочный сыр с мягким маслом до однородной консистенции. Добавить сахарную пудру и ванилин. Поставить в теплое место.

Формируем булочки

Стол немного посыпать мукой и вымесить тесто на столе. Если оно сильно липнет к рукам, добавить еще небольшое количество муки. Замешивать тесто несколько минут. Как только оно перестанет прилипать, свернуть в шар, накрыть полотенцем и дать отдохнуть еще 5 минут. Раскатать скалкой тонкий пласт толщиной около 5 миллиметров и размером 30 на 40 сантиметров. Равномерно распределить начинку из масла, сахара и корицы. Оставить пустым три сантиметра от края, чтобы свернутый рулет хорошо склеился в замок. Плотно свернуть тесто в рулет, чтобы он не развалился. Для правильных синнабонов должно получиться не более пяти витков. Разрезать рулет на части толщиной в 3 см. Нож должен быть острый, чтобы не деформировать булочки. Смазать форму для запекания маслом, выложить булочки на расстоянии 4 сантиметров друг от друга. Накрыть пищевой пленкой на 30 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать от 18 до 25 минут, с учетом особенностей вашей духовки. Готовность выпечки можно проверить с помощью деревянной шпажки. Дать булочкам немного остыть и украсить кремом.

Здесь найдете рецепт сицилийских пирожных канноли.