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Секрет синнабонов – как приготовить настоящие булочки с корицей

18 апреля, 09:00

Ирина Маслова

Важно придерживаться особенностей рецептуры, иначе есть риск получить обычные плюшки

Ролл из вкуснейшего теста с корицей внутри, украшенный легким нежным кремом. Это все синнабоны, самые узнаваемые булочки во многих странах. И возможно, совсем скоро они войдут в список классической мировой выпечки. Попробуйте испечь синнабоны дома, у вас обязательно получится. Если у вас есть желание поделиться своими личными рецептами со всей страной, принимайте участие в нашем конкурсе.

Кто и где впервые приготовил синнабоны

Придумали их почти сорок лет тому назад американские отец и сын Рич и Грег Комен из Сиэтла. Путем долгих экспериментов родилась идеальная формула с тремя важными элементами:

Рецепт классического синнабона со сливочным сыром и корицей

Фото: instagram.com/p/CNg6c-dHyGE/

Ингредиенты для теста

Ингредиенты для начинки

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Ингредиенты для крема

Готовим тесто

  1. Перед этим нужно приготовить клейковину: одну столовую ложку муки (с большой горкой) смешать с двумя столовыми ложками воды. Замесить крутой комочек теста. Промыть это тесто под струей холодной воды. Должна получиться неоднородная субстанция – это и есть клейковина. Добавить ее в тесто перед мукой.
  2. В чашке смешать теплое молоко с ложечкой сахара и добавить дрожжи. Получается опара. Ждать 10-15 минут, пока она не поднимется.
  3. В большой миске взбить яйца комнатной температуры с оставшимся сахаром, затем добавить мягкое масло и соль, перемешать.
  4. Когда опара подойдет (увеличится) вылить ее в яично-масляную смесь, добавить клейковину, перемешать и добавить просеянную муку. Муки может уйти меньше или больше, поэтому ее стоит насыпать постепенно, чтобы тесто не получилось сильно крутым.
  5. Тщательно вымесить тесто, оно не должно прилипать к рукам.
  6. Свернуть тесто и накрыть пищевой пленкой или полотенцем. Оставить в теплом месте на один час.
  7. Тесто должно увеличиться примерно в два раза.

Готовим начинку

  1. Растопить масло на плите. Коричневый сахар и корицу соединить и перемешать с маслом.

Готовим крем

  1. Смешать сливочный сыр с мягким маслом до однородной консистенции. Добавить сахарную пудру и ванилин. Поставить в теплое место.

Формируем булочки

  1. Стол немного посыпать мукой и вымесить тесто на столе. Если оно сильно липнет к рукам, добавить еще небольшое количество муки. Замешивать тесто несколько минут.
  2. Как только оно перестанет прилипать, свернуть в шар, накрыть полотенцем и дать отдохнуть еще 5 минут.
  3. Раскатать скалкой тонкий пласт толщиной около 5 миллиметров и размером 30 на 40 сантиметров.
  4. Равномерно распределить начинку из масла, сахара и корицы. Оставить пустым три сантиметра от края, чтобы свернутый рулет хорошо склеился в замок.
  5. Плотно свернуть тесто в рулет, чтобы он не развалился. Для правильных синнабонов должно получиться не более пяти витков.
  6. Разрезать рулет на части толщиной в 3 см. Нож должен быть острый, чтобы не деформировать булочки.
  7. Смазать форму для запекания маслом, выложить булочки на расстоянии 4 сантиметров друг от друга.
  8. Накрыть пищевой пленкой на 30 минут.
  9. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать от 18 до 25 минут, с учетом особенностей вашей духовки. Готовность выпечки можно проверить с помощью деревянной шпажки.
  10. Дать булочкам немного остыть и украсить кремом.

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