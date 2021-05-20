Сегодня второй полуфинал Евровидения-2021: где смотреть онлайн и во сколько начало

Финал 65-го международного конкурса "Евровидение" состоится уже в эту субботу, 22 мая

Eurovision: Rotterdam 2021 / Фото: скриншот

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме (Нидерланды) состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". Букмекеры назвали тройку лидеров второго полуфинала Евровидения. Один из них не выйдет на сцену.

Life Сегодня рассказывают, когда и где смотреть "Евровидение-2021".

Первый полуфинал "Евровидения" прошел 18 мая, второй полуфинал – сегодня, 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

В Украине "Евровидение-2021" будут транслировать два телеканала – СТБ и UA:Перший в 22:00.

Порядок выступлений на "Евровидении-2021" во втором полуфинале:

Сан-Марино

Эстония

Чехия

Греция

Австрия

Польша

Молдова

Исландия

Реклама

Сербия

Грузия

Албания

Португалия

Болгария

Финляндия

Латвия

Швейцария

Дания

Ранее мы сообщали, что Go_A на "Евровидении" борется за лидерство с Manizha. Оба выступления – рекордсмены по просмотрам в YouTube.