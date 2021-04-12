Сегодня у мусульман начинается Рамадан-2021: значение и традиции месяца поста

Узнайте точные даты Рамадана в 2021 году и какое значение имеет священный месяц

Сегодня, 12 апреля, с моментом захода солнца у мусульман начинается Рамадан. Какова его история, значение и главные традиции, читайте в нашей статье.

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Рамадан-2021: точные даты

Рамадан – это месяц обязательного и значимого для мусульман поста саум, который является одним из пяти основных столпов ислама. Рамадан приходится девятый месяц исламского календаря и напрямую зависит от лунного календаря. Он начинается следующий день после новолуния.

Длится Рамадан ровно 30 дней и в 2021 году выпадает на период с 12 апреля по 12 мая. А на следующий день после окончания Рамадана мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.

Значение Рамадана

Как гласит история мусульман, в месяц Рамадан молящемуся пророку Мухаммеду явился архангел Джабраил и открыл Коран, т.е. повелел читать священный свиток. Таким образом, в период Рамадана мусульмане соблюдают строгий пост, который воспринимают с радостью и благодарностью, проходят духовное и телесное очищение и подтверждают силу своей веры.

Главные традиции Рамадана

Пост во время Рамадана ежедневно начинается с рассвета после утренней молитвы, а заканчивается после захода солнца и совершения вечерней молитвы. В это время разговляться можно водой или финиками.

В дневное же время мусульмане должны соблюдать строгие ограничения в приеме пищи, питья, а также курения и интимной близости.

Помимо телесной чистоты во время Рамадана важно строго соблюдать чистоту внутреннюю, т.е. освободиться от греховных мыслей и не совершать запрещенные действия, которые могут осквернить человека. Верующие читают Коран, совершают добрые дела, раздают милостыни.

Если же при внешнем соблюдении правил, мысли мусульманина остаются нечистыми и не богоугодными, то Аллах не примет такого соблюдения Рамадана, ибо он не нуждается в воздержании от еды и питья того, кто не оставил ложь.

Рамадан: поздравления

Для мусульман, несмотря на всю строгость, Рамадан является радостным периодом, с которым они поздравляют друг друга словами Рамадан карим – с пожеланиями щедрого Рамадана. А также говорят: Рамадан мубарак, что означает благословенен Рамадан. И всем постящимся желают, чтобы Аллах принял их пост.

Рамадан: значение и поздравления / Фото: Unsplash Реклама

Традиционные пожелания в Рамадан

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Пусть Аллах радует ваши глаза в Рамадане сладкими вечерами и дружбой избранных, милостью Всепрощающего и раем благочестивых!

Добрые поздравления с Рамаданом

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Рамадан мубарак! Желаю крепкого здоровья и светлой радости души, искренних молитв и добрых надежд, милосердия и великодушия, неугасаемой силы веры и любви к близким, милости Аллаха и благих деяний по зову сердца.

С праздником Рамадана своими словами

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От всей души поздравляю со светлым и радостным праздником Рамадана! Пусть никогда не оставит вас щедрость, радость, здоровье и забота Всевышнего. Желаю светлых, обильных, наполненных верой и молитвами дней и счастливой жизни.

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