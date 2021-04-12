12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 12 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 12 апреля? Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины. День преподобного Иоанна Лествичника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Захар, Иван.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 апреля.

12 апреля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Всемирный день авиации и космонавтики , а также Международный день полета человека в космос – оба праздника приурочены к знаменательному для всего человечества событию 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос.

, а также – оба праздника приурочены к знаменательному для всего человечества событию 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос. День работников ракетно-космической отрасли Украины – национальный профессиональный праздник, всех служащих и работников, причастных к данной отрасли, который отмечается в стране на официальном уровне ежегодно 12 апреля, начиная с 1997 года.

– национальный профессиональный праздник, всех служащих и работников, причастных к данной отрасли, который отмечается в стране на официальном уровне ежегодно 12 апреля, начиная с 1997 года. Всемирный день рок-н-ролла – неофициальный праздник всех любителей этого жанра, приуроченный ко дню записи Биллом Хейли и группой The Comets сингла (We're Gonna) Rock Around the Clock.

– неофициальный праздник всех любителей этого жанра, приуроченный ко дню записи Биллом Хейли и группой The Comets сингла (We're Gonna) Rock Around the Clock. Национальный день освобождения отмечает Либерия.

Какой сегодня праздник

12 апреля в православной церкви наступает 5-я неделя Великого поста. Чтится память преподобного Иоанна Лествичника, ророка Иоада, апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря ​​и Епафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеимона, преподобного Иоанна, безмолвника, преподобного Зосимы, епископа Сиракузского, святителя Софрония, епископа Иркутского.

В народе 12 апреля почитался Иван Лествичник. Традиционно в этот день хозяйки пекли обрядовое печенье в форме лесенок с 12 ступеньками для будущего восхождения на небо, которое должно было принести здоровье всем членам семьи. Выпечку несли в церковь и освящали.

Приметы на 12 апреля

на Лествичника гадали по печенью: какая из ступенек больше всего обгорела, тот месяц будет самым неудачным;

на Ивана Лествичника без надобности лучше не выходить на улицу;

гуси летят низко – в ближайшие месяцы будет мало дождей;

если к этому времени зацвели одуванчики – лето будет коротким, а осень – ранней и холодной.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 апреля

1954 – на студии Decca Records записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock, положившая начало массовой популярности рок-н-ролла.

1961 – Юрий Гагарин на советском космическом корабле "Восток" осуществил первый в мире полет человека в космос.

1970 – оркестр народных инструментов Украины дал свой первый концерт на сцене Национальной оперы Украины.

1975 – в английской лаборатории психолог Кейт Хирн впервые экспериментально подтвердил феномен осознанного сновидения.

1981 – в космос стартовал первый пилотируемый космический корабль многоразового использования Колумбия по программе Спейс Шаттл.

1992 – под Парижем открылся "Евро-Диснейленд".

Кто родился 12 апреля

1839 – Николай Пржевальский, русский географ, исследователь Центральной Азии.

1883 – Имоджен Каннингем, выдающаяся американская женщина-фотограф.

1931 – Леонид Дербенев, советский и российский поэт-песенник.

1932 – Жан-Пьер Марьель, французский актер театра и кино.

1933 – Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано).

1937 – Игорь Волк, советский космонавт, летчик-испытатель.

1937 – Станислав Конюхов, Генеральный конструктор ГКБ "Южное", академик НАН Украины.

1940 – Херби Хэнкок, американский джазовый пианист, композитор.

1949 – Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, клоун, работающий с кошками.

1973 – Кристина Мур, американская актриса театра, кино и телевидения.

1974 – Марли Шелтон, американская актриса кино и телевидения.

10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

P.S. И главное – проект продлили на второй сезон!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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