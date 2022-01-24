Украинка Кристи Пономар впервые вышла на кутюрном показе Schiaparelli в Париже

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 24 января, в Париже стартовала Неделя от-кутюр. Одним из первых свою коллекцию сезона весна 2022 представил культовый модный дом Schiaparelli. А вот одной из моделей, вышедшей на подиум в творениях дизайнера Дэниел Роузберри, стала украинка Кристи Пономар.

Об этом рассказала сама модель на своей странице в Instagram. Для Кристи этот кутюрный показ стал первым в ее карьере.

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Украинка Кристи Пономарь впервые вышла на кутюрном показе Schiaparelli / Фото: vogue.ua

Показ прошел в Малом дворце – бывшем павильоне Всемирной выставки 1900 года. Первая коллекция Дэниела Роузберри для Schiaparelli была вдохновлена стремлением жить. Поскольку "Омикрон" этой зимой омрачил постпандемический мир, дизайнер углубился в космическое кино: "Дюна", "Прометей", "Интерстеллар", "Прибытие". Во времена космических гонок миссий на Марс и метавселенной — Дэниел попытался заглянуть в далекие галактики.

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

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Именно так и выглядела коллекция нового креативного директора бренда: латунные кольца, которые как будто кольца Сатурна, вращались вокруг черного жаккардового корсета, расшитого цветами, также окружали бюстье из позолоченного металла; платье Medusa зрители увидели в новой интерпретации – золотой коже вместе с эмблемами дома — замка, лобстера, голубя.

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

Ряд моделей в нарядах двигались так, словно они медузы, что напомнило "Бездну" Джеймса Кэмерона. На плечах моделей в мини-платьях из черного шелкового крепа обвивалась шлейка, которая напоминала щупальца. Аналогичный эффект производили и на лодыжках моделей, облаченных в бархатные платья без бретелек.

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Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

Любопытно, что если убрать элементы, относящие к научной фантастике, то останется коллекция изысканных черных платьев, украшенных эффектными деталями.

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

Перед самим показом Дэниел привлек внимание публики, одев новую девушку Канье Уэста Джулию Фокс в джинсовый жакет с конусным лифом. В таком облачении молодая актриса появилась на шоу Kenzo с бойфрендом. На самом показе девушка была в черном кожаном комбинезоне, невероятных украшениях бренда.

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

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