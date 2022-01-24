Українка Крісті Пономар вперше вийшла на кутюрному показі Schiaparelli у Парижі

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 24 січня, у Парижі стартував Тиждень від-кутюр. Одним із перших свою колекцію сезону весна 2022 року представив культовий модний дім Schiaparelli. А ось однією з моделей, що вийшла на подіум у творах дизайнера Деніела Роузберрі, стала українка Крісті Пономар.
Про це розповіла сама модель на своїй сторінці. Instagram. Для Крісті цей кутюрний показ став першим у її кар'єрі.
Показ пройшов у Малому палаці – колишньому павільйоні Всесвітньої виставки 1900 року. На створення колекції Деніела Роузберрі для Schiaparelli надихало бажання жити. Оскільки "Омікрон" цієї зими затьмарив постпандемічний світ, дизайнер заглибився у космічне кіно: "Дюна", "Прометей", "Інтерстеллар", "Прибуття". За часів космічних перегонів місій на Марс та метавсесвіту — Деніел спробував зазирнути у далекі галактики.
Саме так і виглядала колекція нового креативного директора бренду: латунні кільця, які наче кільця Сатурна, оберталися навколо чорного жаккардового корсета, розшитого квітами, також оточували бюстьє із позолоченого металу; сукню Medusa глядачі побачили у новій інтерпретації – золотій шкірі разом із емблемами будинку – замка, лобстера, голуба.
Кілька моделей у вбраннях рухалися так, немов вони медузи, що нагадало "Безодню" Джеймса Кемерона. На плечах моделей у міні-сукнях із чорного шовкового крепу обвивалася шлейка, яка нагадувала щупальця. Аналогічний ефект справляли сукні і на кісточка моделей, одягнених у оксамитові сукні без бретельок.
Цікаво, що якщо прибрати елементи, що відносять до наукової фантастики, залишиться колекція вишуканих чорних суконь, прикрашених ефектними деталями.
Перед самим показом Деніел привернув увагу публіки, одягнувши нову дівчину Каньє Веста Джулію Фокс у джинсовий жакет із конусним ліфом. У такому одязі молода актриса з'явилася на шоу Kenzo з бойфрендом. На самому показі дівчина була у чорному шкіряному комбінезоні, неймовірних прикрасах бренду.
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