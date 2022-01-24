Українка Крісті Пономар вперше вийшла на кутюрному показі Schiaparelli у Парижі

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 24 січня, у Парижі стартував Тиждень від-кутюр. Одним із перших свою колекцію сезону весна 2022 року представив культовий модний дім Schiaparelli. А ось однією з моделей, що вийшла на подіум у творах дизайнера Деніела Роузберрі, стала українка Крісті Пономар.

Про це розповіла сама модель на своїй сторінці. Instagram. Для Крісті цей кутюрний показ став першим у її кар'єрі.

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Українка Крісті Пономар уперше вийшла на кутюрному показі Schiaparelli / Фото: vogue.ua

Показ пройшов у Малому палаці – колишньому павільйоні Всесвітньої виставки 1900 року. На створення колекції Деніела Роузберрі для Schiaparelli надихало бажання жити. Оскільки "Омікрон" цієї зими затьмарив постпандемічний світ, дизайнер заглибився у космічне кіно: "Дюна", "Прометей", "Інтерстеллар", "Прибуття". За часів космічних перегонів місій на Марс та метавсесвіту — Деніел спробував зазирнути у далекі галактики.

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

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Саме так і виглядала колекція нового креативного директора бренду: латунні кільця, які наче кільця Сатурна, оберталися навколо чорного жаккардового корсета, розшитого квітами, також оточували бюстьє із позолоченого металу; сукню Medusa глядачі побачили у новій інтерпретації – золотій шкірі разом із емблемами будинку – замка, лобстера, голуба.

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

Кілька моделей у вбраннях рухалися так, немов вони медузи, що нагадало "Безодню" Джеймса Кемерона. На плечах моделей у міні-сукнях із чорного шовкового крепу обвивалася шлейка, яка нагадувала щупальця. Аналогічний ефект справляли сукні і на кісточка моделей, одягнених у оксамитові сукні без бретельок.

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Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

Цікаво, що якщо прибрати елементи, що відносять до наукової фантастики, залишиться колекція вишуканих чорних суконь, прикрашених ефектними деталями.

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

Перед самим показом Деніел привернув увагу публіки, одягнувши нову дівчину Каньє Веста Джулію Фокс у джинсовий жакет із конусним ліфом. У такому одязі молода актриса з'явилася на шоу Kenzo з бойфрендом. На самому показі дівчина була у чорному шкіряному комбінезоні, неймовірних прикрасах бренду.

Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото: vogue.ua

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