Димопулос назвала рекламу Valentino с голым мужчиной "чем-то инородным": звезду обвинили в грубости

Певица высказала свое недовольство касаемо нового кампейна бренда Valentino, для которого голый фотограф снял самого себя. Резкое мнение Санты приняли за грубость

Победительница проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос высказалась против рекламы бренда Valentino с голым мужчиной. По ее мнению, фото кампейна навязывает обществу неправильные ценности и представления о мужчине и женщине. В итоге подписчики раскритиковали звезду за ее позицию.

На днях бренд Valentino презентовал новую коллекцию аксессуаров. Один из них – сумку Roman Stud Valentino, сфотографировал на себе 27-летний фотограф Майкл Бэйли Гейтс. Снимок вызвал общественный резонанс, и певица Санта Димопулос тоже высказала свое мнение. Звезда полностью раскритиковала такую эпатажную рекламную кампанию. Но некоторые подписчики были с ней несогласны и сказали, что она "нетолерантно и грубо" высказалась. В серии Instastories Санта отреагировала на обвинения.

Санта Димопулос раскритиковала обложку Valentino / Фото: instagram.com/santadimopulos, Valentino

"Хочу с вами поговорить о последнем кампейне Valentino. Мне пришло сотни и сотни сообщений поддержки людей, которые благодарили за то, что я выразила свое мнение и которые согласны с моим мнением. В том числе и мои друзья нетрадиционной ориентации – они согласны с тем, что это некрасиво", – сказала Санта.

Певица отметила, что было всего три сообщения, в которых ее обвинили в грубости. Звезда заявила, что это ее страница и она может выражать любое свое мнение.

Реклама

"Этот кампейн полностью отрицает все мужское в мужчине. И это противоречит нашей природе. Мне не нравится то, что сейчас навязывают нам. То, что пытаются показать, что это модно – когда нет границы между мужчиной и женщиной", – сказала Санта Димопулос.

Певица добавила, что уважает выбор человека, но не любит, когда ей навязывают "что-то инородное".

"Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. Так нас задумал всевышний, так нас задумала природа и вселенная", – отметила певица.

Санта Димопулос о Valentino Видео: Instagram/santadimopulos

Санта также призналась, что такой кампейн может быть хайпом для привлечения внимания. При этом, по словам артистки, никто не подумал о том, что фото будет смотреть новое поколение и брать с него пример.

Ранее Санта Димопулос возмутилась сервисом 5-звездочного отеля в Дубае.