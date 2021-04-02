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Санта Димопулос возмутилась сервисом в пятизвездочном отеле в Дубае: Включила с*ку, они засуетились

Сегодня, 17:47

Санта рассказала, что ей не понравилось

В прошлый раз в Дубае победительница проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос поборола один из главных страхов в своей жизни. А на этот раз визит в ОАЭ удивил ее не самым лучшим сервисом. Бывшая солистка "ВИА Гры" рассказала, что ей не понравилось в пятизвездочном отеле в Дубае.

В InstaStories Санта возмутилась, что на пляже не оказалось свободных лежаков и ей с маленьким ребенком пришлось находиться под палящим солнцем 15 минут.

"Мы пришли на пляж. И свободных мест нет. Ждем уже 15 минут под солнцем палящим с ребенком. В общем вот такая ситуация в этом отеле. Не прикольно", – рассказала она.

Санта Димопулос
Видео: instagram.com/santadimopulos

Чуть позже экс-солистка "ВИА Гры" в Stories рассказала, что в отеле все-таки потом нашлись лежаки. Но она отметила, что для этого пришлось устроить скандал.

"После того как я включила с*ку, они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и попросил прощения. Тут дело в самом отношении! "Извините, у нас все занято" – не про сервис в пятизвездочном отеле. И ведь смогли же найти", – прокомментировала Санта ситуацию.

Санта Димопулос
Видео: Instagram/santadimopulos

Также Димопулос добавила, что всегда нужно отстаивать право на нормальный отдых.

Ну а пока победительница "Танців з зірками" отстаивает свое право на комфортный отдых, предлагаем посмотреть новое видео пенсионера-влогера Деда Панча. Он узнал, что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее отдых не задался у супруги Виктора Павлика.

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