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Смотрите: Шер, девушка Илона Маска и другие звезды снялись для календаря Pirelli (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
6 августа, 15:46
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Пока команда проекта опубликовала только закулисные снимки, на которых запечатлены знаменитые музыканты во время их гастрольных туров
Шер и Граймс для календаря Pirelli
Шер и Граймс для календаря Pirelli / Фото: instagram.com/pirelli

Когда-то известный своими гиперсексуальными снимками знаменитостей и моделей, календарь Pirelli в последние годы превратил проект в модный арт-объект.

Новыми героями календаря в 2022 году станут Шер, певица и девушка Илона Маска Граймс, Дженнифер Хадсон, Рита Ора, Игги Поп и многие другие. Над съемкой работает канадский рок-музыкант Брайан Адамс.

Шер для календаря Pirelli
Шер для календаря Pirelli / Фото: instagram.com/pirelli

В этом году проект получил название On the Road (в пер. с анг. "В дороге"). Съемки проходили по всему миру от Лос-Анджелеса до Капри в Италии.

Тема Pirelli – 2022 посвящена музыкантам.

Потому что жизнь музыканта состоит из дорог, путешествий, ожиданий в отелях и многих часов за кулисами. В дороге я был в течение последних 45 лет – рассказал музыкант и фотограф.

В календаре этого года запечатлен день из жизни гастролирующего музыканта.

Дженнифер Хадсон для календаря Pirelli
Дженнифер Хадсон для календаря Pirelli / Фото: instagram.com/pirelli

Пока Pirelli опубликовали только закадровые снимки проекта, которые снял фотограф Алессандро Скотти.

Игги Поп для календаря Pirelli
Игги Поп для календаря Pirelli / Фото: instagram.com/pirelli

Что известно о календаре Pirelli:

  • Ежегодный календарь итальянской компании по производству Pirelli впервые был опубликован в 1964 году.
  • Проект известен своими откровенными фотосессиями, участие в которых принимали знаменитости, среди которых: Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Жизель Бундхен, Дженнифер Лопес, Софи Лорен, Пенелопа Крус и многие другие звезды.
  • Календарь выходит ограниченным тиражом и купить его можно только аукционе.
  • С 2016 года политика съемок проекта изменилась – вместо сексуальных фото для календаря стали делать модные арт-снимки.

Граймс для календаря Pirelli
Граймс для календаря Pirelli / Фото: instagram.com/pirelli

Рита Ора для календаря Pirelli
Рита Ора для календаря Pirelli / Фото: instagram.com/pirelli

Смотрите в ролике о семье Илона Маска и его девушке певице Граймс:

Ранее мы рассказывали: Девять Джульетт: звезды снялись для нового календаря Pirelli 2020

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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