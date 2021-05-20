Самый экстремальный спуск в мире и ферма драгоценностей: эксклюзивный репортаж с эмирата Рас-эль-Хайма

Мы также протестировали самый длинный зиплайн, который внесен в "Книгу рекордов Гиннеса"

Всем, кто как и я любит путешествия – привет! Часто я рассказываю об отдыхе в Украине, но сегодня удивлю своей последней поездкой в уникальный эмират Рас-эль-Хайма, что в ОАЭ. Поделюсь лучшими колоритными местами, которые потрясли!

Почему выбрала для путешествия Рас-эль-Хайме, а не Дубай?

Когда люди слышат об отдыхе в ОАЭ, то в их мыслях только один город – Дубай. Я решила опровергнуть шаблон и показать, что тамошние путешествия – это не единственная Бурдж-Халифа. Но безпирно, ее стоит увидеть собственными глазами. Кстати, от Рас-эль-Хаймы до дубайского аэропорта всего 85 км. Час автобусом и вы делаете фото у самого высокого небоскреба мира.

Я посетила самый южный из всех эмиратов – Рас-эль-Хайму, который еще не стал мейнстримом. В данный момент почувствовала себя первооткрывателем, потому что курорт еще не заполнил все ленты в Инстаграм. Согласитесь, когда систематически видишь фото с Дубай, то складывается ощущение, что твое путешествие уже состоялось, но онлайн. Хотелось других впечатлений и эмоций!

Горы Хаджар / Фото: Сегодня

Рас-эль-Хайма расположена в пустыне и омывается Аравийским морем. Здесь белый песок, как на Мальдивах и протяженность пляжа 64 км. Город славится не только бирюзовым морем, но и горами Хаджар, где есть самая высокая вершина ОАЭ. И не без мангровых зарослей, куда прилетают зимовать фламинго. Туристов еще знакомят с локальным бизнесом – выращиванием жемчуга. В старину он был способом заработка, и актуальной до сих пор.

Море / Фото: Сегодня

Сюда приезжают на семейный отдых, потому что тихо и не людно, что важно в период пандемии. Но компании друзей тоже здесь не загрустят, ибо тут туристических активностей немало!

Если сравнить с Дубай, то тут благоприятней климат из-за горного ландшафта: летом от 34 до 40 градусов температура воздуха, и сравнительно меньше влажность.

Здесь путешествовать бюджетней, чем в Дубай. Например, за ночь в отеле на первой линии в Рас-эль-Хайма можно заплатить и 1500 гривен. В Дубай такой цены не найти!

Словом, выбирая эту местность вы экономите, наслаждаетесь идеальным климатом и одними из первых исследуете тропы, которые скоро будут конкурентами Бурдж-Халифы.

С Рас-эль-Хайме вы познакомились, а теперь вперед к его ТОП-локациям!

Какую аутентичную локацию стоит посетить первой?

Начала путешествие с аутентичной локации Аль-Джазира аль-Хамра – это единственное старое поселение, которое сохранилось в ОАЭ. В древности здесь жили местные, которые занимались торговлей жемчуга и мореплаванием. Но локацию покинули в ХХ веке, когда эмират начал модернизироваться.

Аль-Джазира-аль-Хамра / Фото: Сегодня

Кстати, в благоприятную погоду здесь продают сувениры и локальные вкусности, которые любят туристы.

Магазины сувениров / Фото: Сегодня

Сегодня это архитектурная достопримечательность, где туристы наслаждаются прогулками возле крепости и старых домов. Их строили из кораллов и ракушек. Представляете? На этой локации я почувствовала колорит всей страны. Здесь я вдохновилась и захотела исследовать историю эмирата на максимум!

Но не олдскульностями едиными – еще нашла яркую инста-стену. Она напоминает, что история написана, но будущее и реальность – модернизируются и имеют другие оттенки. На этой ноте я отправилась к следующей локации.

Яркая стена в Аль-Джазира-аль-Хамра / Фото: Сегодня

А в каком месте ощутимо "лакшери", которое всегда ассоциируется с ОАЭ?

Если вы прилетели в Рас-эль-Хайму, то обязательно посетите ферму Suwaidi Pearls, где искусственно выращивают жемчуг. Она единственная в ОАЭ, которая экспортирует эти ценности мировым ювелирам. Находится ферма среди мангровых зарослей в Персидском заливе, и к ней я добралась на традиционной лодке.

Единственная ферма выращивания жемчуга в ОАЭ / Фото: Сегодня

Сначала здесь вас знакомят с историческим бэкграундом, а затем раскрывают одну из выращенных ракушек. Но будет ли там жемчужина – другой вопрос.

Шокировало, что когда-то ловцы ныряли на глубину до 30 м. в поисках "сокровищ". Как снаряжение использовали щипцы для носа и наперстки из кожи верблюда для пальцев, чтобы ими держать ракушки. Сейчас жемчуг выращивают искусственно без этих "приемов".

Экскурсовод одел наперстки из кожи верблюда – показывает, как в древности ловили ракушки / Фото: Сегодня

Рождение жемчужины – кропотливая работа месяцами. Сначала ракушку кладут в сетку, которая будет находиться под водой 9 месяцев. Выглядит она жутко! Согласитесь, что жемчужинки более привлекательные.

Сетка с ракушками, которые потенциально могут иметь жемчуг / Фото: Сегодня

Затем раковины перемещают в темный ящик на месяц, и держат в воде. Для чего, спросите вы? Чтобы они самостоятельно раскрылись за данный период, далее в ракушку помещают миллиметровые шарики, которые эволюционируют в жемчуг. К слову, здесь выращивают ежегодно 40 тысяч устриц, в 60% находят жемчуг. Но только 10% из них высокого качества.

Поэтапное выращивания жемчуга / Фото: Сегодня

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История и логистика выращивания – это интересно! Но больше всего поразил этап открытия ракушки экскурсоводом, которую он вытащил из аквариума и проверил наличие жемчужины. Словом, мы ее таки нашли с первого раза. Я была под впечатления, которые стали еще ярче после услышанной эволюции.

Открытие ракушки нахождения 10-ти см жемчужины экскурсоводом / Фото: Сегодня

Жемчуг, который достали из ракушки 5 минут назад / Фото: Сегодня

Кстати, если вам понравилась жемчужина, которую открыли на ваших глазах – можете ее приобрести. Потому что здесь есть локальный ювелирный с украшениями. Десяти сантиметровая единица обойдется в 1800 гривен. Но я, как автор рубрики "Самое дорогое" обратила внимание на уникальное ожерелье, таких всего три в мире. И стоит оно 65 тысяч долларов. Его жемчужин запрещено касаться – держат их исключительно за цепочку. Хотели бы себе такой эксклюзив?

Ожерелье за 65 тысяч долларов / Фото: Сегодня

Но не единственными украшениями, из ракушки предлагают еще и моллюска попробовать (он на вкус как крабовое мясо). Я не рискнула, так как "испытание" ждали меня дальше.

Что по экстриму здесь

Последняя локация оставила самые яркие эмоции за все путешествие! Я посетила самую высокую горную точку ОАЭ – Джебель Джейс (гор Хаджар). Ее высота – 1934 метра на уровне моря. И я пролетела в прямом смысле слова над горным ландшафтом.

Для туристов здесь предлагают спуститься на самом длинном в мире зиплайне высотой 1680 метра. Он занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" за звание самого длинного, потому что его протяженность – 2832 метра. Словом, согласилась без раздумий.

Первая точка старта самого длинного зиплайна в мире / Фото: Сегодня

Локация зиплайна на Джебель Джейс – висота 1680 метров / Фото: Сегодня

Но увиденное с высоты Джебель Джейс шокировало – от видов захватывало дыхание. Мысли отказаться – отсутствовали. Ибо как пойти назад и не узнать, какой же он режим птицы во время полета? Правда, птицы со страховкой ...

Первые секунды спуска на самом длинном зиплайне в мире / Фото: Прес-служба Рас-ель-Хайму

Обещали полет до 150 км / ч продолжительностью 2 мин. Словом, это были самые длинные и драйвовые 120 секунд за мою историю. Во время спуска не обошлось без мыслей – "Доеду ли до финиша?". Потому что увидела, как туристка летевшая сбоку вырвалась вперед, а моя скорость была ориентировочно 100 км / ч. Почему, спросите вы? Мой вес меньше 55 кг. Чем меньше цифры, тем медленнее скорость. Но каждому прикрепляют к снаряжению дополнительный вес, его мне не хватило.

Спуск на высоте 1680 метров / Фото: rasalkhaimah.p

На середине пути я разглядывала пейзажи. Успела не спеша насладиться природой, несмотря на страх и адреналин, который зашкаливал. Похожую "картину" до этого видела только в Pinterest. Для таких моментов стоит жить!

Пролетев наибольшую высоту я приземлилась на подвесной платформе со стеклянным дном. К слову, она весит 10 тонн и прикреплена к горам. Но и это не конец, дальше я спускалась к конечной точки на тросе.

Остановка перед финишем / Фото: headout.com

Учтите, что в горах температура может быть на 10 градусов ниже, чем возле моря. Но во время ожидаемого спуска я об этом не думала, единственное, что "крутилось" в голове – "Как я вообще на это согласилась?". Но интерес и статус зиплайна взяли свое. Словом, Джебель Джейс – крутой опыт, его виды и мощь замотивируют прыгнуть даже не экстремалов.

Стоит тест-драйв самого длинного зиплайну мира – от 80 долларов.

Завершила экстремальный трип в горах спокойным и атмосферным пикником. Рекомендую и вам после спуска устроить релакс: насладиться видом на горы, смаковать шампанское и вспоминать моменты поездки.

Пикник в горах Хаджар / Фото: Сегодня

Бокал шампанского за прекрасное путешествие / Фото: Сегодня

Мейнстримные места ОАЭ скрываются после посещенных мной локаций. Но каждый эмират уникален по-своему и достоин внимания.

Окей, с локациями разобрались. А как добраться до Рас-эль-Хаймы?

Сначала я летела из Киева в Дубай – полет занял около 5 часов, а ориентировочная стоимость билета в одну сторону – 3 тысячи гривен. А чтобы добраться до Рас-эль-Хаймы я потратила еще 1 час на автобусе. В следующий раз, когда я буду планировать поездку, я воспользуюсь прямым рейсом в эту местность. Потому что в июне МАУ запускает перелет без пересадок до эмирата Рас-эль-Хайма. Это удобно, быстро и комфортно. Вы можете уже планировать путешествие и в начале лета забронировать билеты.

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