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5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

26 мая, 10:49

Ирина Маслова

Еще один плюс таких салатов – безусловная польза этого овоща для нашего организма

Салат с авокадо / Фото: freepik.com

Авокадо давно стал для нас привычным и даже обязательным. Кто-то ест его просто так, кто-то предпочитает этот овощ в салатах. Диетологи всегда "за", когда он присутствует в рационе. Важно уметь хранить авокадо, чтобы он как можно дольше оставался свежим ну и вкусным, соответственно. Ниже собраны 5 отличных салатов, попробуйте приготовить – и вы наверняка не пожалеете.

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Салат из рукколы, авокадо и свеклы

Фото: instagram.com/petite_furia

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
  2. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
  3. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  4. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
  5. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
  6. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Все овощи и зелень помойте и обсушите.
  2. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
  3. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
  5. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы мякоть не потемнела.
  6. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Картофельный салат с креветками и авокадо

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки.
  2. Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.
  3. Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону.
  4. Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите.
  5. В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус.
  6. Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки.
  7. Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Фото: depositphotos.com

Ингредиентыи

Для заправкии

Способ приготовленияи

  1. Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
  2. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
  3. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  4. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
  5. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Салат "Кобб"с авокадо

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

Для салата

Для заправки

Способ приготовления

  1. Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей.
  3. Салат вымыть и обсушить.
  4. Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики.
  5. Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена.
  6. Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  7. В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем.
  8. Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо.
  9. Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.

Здесь собраны 10 оригинальных рецептов овощных салатов.

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