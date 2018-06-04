5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

Еще один плюс таких салатов – безусловная польза этого овоща для нашего организма

Салат с авокадо / Фото: freepik.com

Авокадо давно стал для нас привычным и даже обязательным. Кто-то ест его просто так, кто-то предпочитает этот овощ в салатах. Диетологи всегда "за", когда он присутствует в рационе. Важно уметь хранить авокадо, чтобы он как можно дольше оставался свежим ну и вкусным, соответственно. Ниже собраны 5 отличных салатов, попробуйте приготовить – и вы наверняка не пожалеете.

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Салат из рукколы, авокадо и свеклы

Фото: instagram.com/petite_furia

Ингредиенты

100 г отварной молодой свеклы

Половина авокадо

100 г рукколы

100 г помидоров черри

30 г сливочного сыра с зеленью

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления

Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Фото: freepik.com

Ингредиенты

Пучок салата

Четверть краснокочанной капусты

1 авокадо

1-2 огурца

Горсть помидоров черри

2 вареных яйца

Горсть редиса

Соль, молотый перец

Сок лимона или лайма

Оливковое масло

Способ приготовления

Все овощи и зелень помойте и обсушите. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы мякоть не потемнела. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Картофельный салат с креветками и авокадо

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

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450 г картофеля, очищенного и нарезанного тонкими кружочками

1 столовая ложка белого винного уксуса

2 ст. л. воды

¼ ч. л. соли

2 ч. л. рубленого лука-шалот

1 ст. л. измельченного свежего укропа

450 г очищенных креветок

3 ст. л. свежего лимонного сока

2 ч. л. белого винного уксуса

2 ст. л. дижонской горчицы

2 ст. л. оливкового масла

8 листьев латука или небольшой пучок рукколы

2 ч. л. оливкового масла

2 маленьких помидора, нарезанных дольками, или горсть томатов черри

1 авокадо, нарезанный

Способ приготовления

Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки. Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону. Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите. В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус. Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки. Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Фото: depositphotos.com

Ингредиентыи

2 небольшие свеклы

1 ст. л. растительного масла

400 г куриной печени

1 авокадо

Немного лимонного сока

1 пакет салатного микса

Для заправкии

Сок одного небольшого лимона

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. зернистой горчицы

1 ч. л. жидкого меда

соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовленияи

Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Салат "Кобб"с авокадо

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

Для салата

Салат романо – 100 г

Авокадо – 1 шт.

Бекон – 100 г

Помидоры – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Голубой сыр – 70 г

Для заправки

Белый винный уксус – 1-2 ст. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль и черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей. Салат вымыть и обсушить. Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики. Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена. Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела. В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем. Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо. Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.

Здесь собраны 10 оригинальных рецептов овощных салатов.