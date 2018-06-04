5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

Салат с авокадо / Фото: freepik.com
Авокадо давно стал для нас привычным и даже обязательным. Кто-то ест его просто так, кто-то предпочитает этот овощ в салатах. Диетологи всегда "за", когда он присутствует в рационе. Важно уметь хранить авокадо, чтобы он как можно дольше оставался свежим ну и вкусным, соответственно. Ниже собраны 5 отличных салатов, попробуйте приготовить – и вы наверняка не пожалеете.
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Салат из рукколы, авокадо и свеклы
Ингредиенты
- 100 г отварной молодой свеклы
- Половина авокадо
- 100 г рукколы
- 100 г помидоров черри
- 30 г сливочного сыра с зеленью
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления
- Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
- Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
- Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
- Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.
Салат из овощей с авокадо и яйцом
Ингредиенты
- Пучок салата
- Четверть краснокочанной капусты
- 1 авокадо
- 1-2 огурца
- Горсть помидоров черри
- 2 вареных яйца
- Горсть редиса
- Соль, молотый перец
- Сок лимона или лайма
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Все овощи и зелень помойте и обсушите.
- Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
- Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
- Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
- Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.
Картофельный салат с креветками и авокадо
Ингредиенты
- 450 г картофеля, очищенного и нарезанного тонкими кружочками
- 1 столовая ложка белого винного уксуса
- 2 ст. л. воды
- ¼ ч. л. соли
- 2 ч. л. рубленого лука-шалот
- 1 ст. л. измельченного свежего укропа
- 450 г очищенных креветок
- 3 ст. л. свежего лимонного сока
- 2 ч. л. белого винного уксуса
- 2 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ст. л. оливкового масла
- 8 листьев латука или небольшой пучок рукколы
- 2 ч. л. оливкового масла
- 2 маленьких помидора, нарезанных дольками, или горсть томатов черри
- 1 авокадо, нарезанный
Способ приготовления
- Доведите подсоленную воду до кипения в средней кастрюле. В ней будут готовиться креветки.
- Поместите картофель в среднюю кастрюлю; залейте водой и варите на медленном огне 5-8 минут, до мягкости. Не переварите. Слейте воду, накройте крышкой и оставьте на 5 минут.
- Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки воды, 1/4 чайной ложки соли и измельченный лук-шалот, чтобы сделать соус винегрет. Используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте картофель с винегретом, укропом и щепоткой черного перца. Отложите в сторону.
- Наполните миску ледяной водой. Бросьте креветки в кипящую воду и варите в течение 2 минут, до готовности. Слейте жидкость и окуните в ледяную воду. Когда креветки остынут, тщательно процедите.
- В средней миске перемешайте лимонный сок, 2 чайные ложки уксуса, горчицу и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу. Бросьте креветки в соус.
- Салат помойте и порвите руками, выложите на четыре тарелки.
- Аккуратно перемешайте картофель с 2 чайными ложками оливкового масла, затем выложите его на зелень. Сверху положите помидоры, авокадо и креветки. Полейте заправкой и подавайте.
Салат из куриной печени, авокадо и свеклы
Ингредиентыи
- 2 небольшие свеклы
- 1 ст. л. растительного масла
- 400 г куриной печени
- 1 авокадо
- Немного лимонного сока
- 1 пакет салатного микса
Для заправкии
- Сок одного небольшого лимона
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 1 ч. л. жидкого меда
- соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовленияи
- Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
- Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
- Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
- Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
Салат "Кобб"с авокадо
Ингредиенты
Для салата
- Салат романо – 100 г
- Авокадо – 1 шт.
- Бекон – 100 г
- Помидоры – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Голубой сыр – 70 г
Для заправки
- Белый винный уксус – 1-2 ст. л.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
- Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей.
- Салат вымыть и обсушить.
- Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики.
- Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена.
- Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем.
- Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо.
- Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.
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