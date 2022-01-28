С юмором по жизни: в Сети шутят о военно-политической ситуации в стране

Забавные картинки о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Начинаем утро с позитивной ноты. Вчера мы делились мемами, которые напоминают курьезные ситуации из жизни, а сегодня покажем самое свежее и актуальное творчество с просторов Facebook.

Германия передала Украине 5000 защитных касок, украинцы собирают тревожные чемоданы, Зеленский ждет тайный звонок от Байдена и с каждым днем появляется все больше аватарок с сине-желтыми флажками. В новостную ленту хоть не заходи — сплошной негатив.

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Но мы собрали для вас немножко юмора. Смотрите прикольные мемы о политической ситуации в стране и верьте, что все будете хорошо! Слава Україні!

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

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Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

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Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальные мемы и курьезы о политической ситуации в стране / Фото: facebook.com/memagrammm

/ Фото: instagram.com/galinda007/

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