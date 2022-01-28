З гумором у житті: в Мережі жартують про військово-політичну ситуацію в країні

Смішні картинки про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Починаємо ранок із позитивної ноти. Вчора ми ділилися мемами, що нагадують курйозні ситуації з життя, а сьогодні покажемо найсвіжішу та найактуальнішу творчість з просторів Facebook.

Німеччина передала Україні 5000 захисних касок, українці збирають тривожні валізи, Зеленський чекає таємний дзвінок від Байдена і з кожним днем з'являється все більше аватарок із синьо-жовтими прапорцями. У стрічку новин хоч не заходь — суцільний негатив.

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Але ми зібрали вам трохи гумору. Дивіться прикольні меми про політичну ситуацію в країні та вірте, що все будете добре! Слава Україні!

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

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Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

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Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

/ Фото: instagram.com/galinda007/

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