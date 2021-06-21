С самым солнечным днем в году: лучшие поздравления, картинки и стихи

В День летнего солнцестояния-2021 встречайте рассвет, умывайтесь утренней росой, поздравляйте самых близких и любимых людей и желайте всем солнечного настроения

С Днем летнего солнцестояния / Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, с самого раннего утра состоится летнее солнцестояние. Этот день будет самым светлым, долгим, солнцеобильным и солнцелюбимым в году. С чем мы вас и поздравляем. А еще дарим красивые солнечные картинки, открытки, стихи и пожелания с Днем летнего солнцестояния.

Читайте также: День летнего солнцестояния: главные традиции и приметы

Короткое поздравление с Днем летнего солнцестояния

***

Солнцестояние сегодня,

День ярким светом затяжной.

Пусть радость жизни не уймется,

Подарит счастье и покой!

С Днем летнего солнцестояния / Фото: Pinterest

Прикольные поздравления с Днем летнего солнцестояния

***

Макушка лета, летний пик,

И самый длинный день в году,

Лови дружище этот миг,

Поверь отныне ты в мечту!



День добавляет сил тебе,

А ночь совсем укоротит,

Пускай же в будущем всегда

Солнцестояние фартит!

Читайте также: День летнего солнцестояния: главные обряды и ритуалы

С Днем летнего солнцестояния / Фото: Pinterest

День летнего солнцестояния : позитивные стихи

***

Солнце вдруг остановилось,

Чтобы день не прекращался,

Чтоб ты все дела закончил,

Чтобы светом наслаждался.



Что за праздник, спросишь ты,

Весь в непонимании.

Самый долгий день в году –

День солнцестояния.

С Днем летнего солнцестояния / Фото: Pinterest Реклама

С Днем летнего солнцестояния : добрые поздравления

***

Пора загадать по желанию

В волшебный и сказочный час.

День летнего солнцестояния

Сегодня порадует нас.



В минуты волшебные летние

Простите друг другу долги.

Очистите мысли и души,

Откройте сердца для любви.

С Днем летнего солнцестояния / Фото: Pinterest

Лучшее поздравление в День летнего солнцестояния

***

Июнь открыл в домах оконца,

Неся тепло и доброту.

И вот приходит праздник Солнца –

Он самый длинный день в году,



В период полного цветенья

Грядет магическая ночь,

Как коротки ее мгновенья –

Ничто не сможет ей помочь.

И кто теперь отыщет счастье,

Удержит в трепетных руках,

Тому по жизни в одночасье

Удача спустится в лучах.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.