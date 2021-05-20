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С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

20 мая, 05:20

Ольга Козачок

Поздравляем всех с красивым праздником – Днем вышиванки

День вышиванки: картинки, стихи и проза / Фото: Depositphotos

Сегодня, 20 мая, в Украине отмечается национальный праздник – День вышиванки-2021. Поздравляем с этим нарядным праздником и предлагаем вам красивые стихи, картинки и пожелания с Днем вышиванки, которые вы можете отправить своим родным, близким и любимым людям.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Красивые стихи о вышиванке

***

Цветы распускаются
На рукавах,
И птицы поют,
Словно в давних мечтах.

Мне вышила мама
Живой оберег,
Чтоб он от несчастий
Меня уберег.

Моя вышиванка –
Ты мой талисман
Родным человеком
На счастье мне дан.

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Поздравления с Днем вышиванки в прозе

***

Вышивка – это неотъемлемая часть не только украинской культуры, но и украшение души. Пусть ваша вышиванка согревает вам душу, дает ощущение национальной духовности и высокой морально-этической культуры.

Вышиванка / Фото: Pixabay

Короткое поздравление с Днем вышиванки

***

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Свои надежды и свою мечту,
И край родной, и песню соловьиную
В узоры вышиванки заплету –
Прославлю я родную Украину!

С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления / Фото: Depositphotos

Торжественные стихи в праздник украинской вышиванки

***

Вышиванка – культура народа,
Вышиванка – судьба и краса.
В ней боролись за жизнь и свободу,
В ней прощались, спеша в небеса.

Жали рожь и хлеба выпекали,
И с любимыми шли под венец,
В ней детей своих благословляли
Мать с отцом теплотою сердец.

Ты моя дорогая обновка,
Как мелодия, в сердце моем.
Наряжусь в вышиванку сегодня,
Чтоб любовь не закончилась в нем.

С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления / Фото: Depositphotos

С Днем вышиванки: пожелания в праздник любимому своими словами

***

Вышью на белой рубашке синие васильки, золотые колосья, ясное солнце и яркие цветы. Пусть моя вышиванка радует окружающих, пусть холодит в жару и согревает в холода и пусть приносит удачу тому единственному человеку, которому я ее подарю!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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