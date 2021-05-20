С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

День вышиванки: картинки, стихи и проза / Фото: Depositphotos
Сегодня, 20 мая, в Украине отмечается национальный праздник – День вышиванки-2021. Поздравляем с этим нарядным праздником и предлагаем вам красивые стихи, картинки и пожелания с Днем вышиванки, которые вы можете отправить своим родным, близким и любимым людям.
Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Красивые стихи о вышиванке
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Цветы распускаются
На рукавах,
И птицы поют,
Словно в давних мечтах.
Мне вышила мама
Живой оберег,
Чтоб он от несчастий
Меня уберег.
Моя вышиванка –
Ты мой талисман
Родным человеком
На счастье мне дан.
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Поздравления с Днем вышиванки в прозе
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Вышивка – это неотъемлемая часть не только украинской культуры, но и украшение души. Пусть ваша вышиванка согревает вам душу, дает ощущение национальной духовности и высокой морально-этической культуры.
Вышиванка / Фото: Pixabay
Короткое поздравление с Днем вышиванки
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Свои надежды и свою мечту,
И край родной, и песню соловьиную
В узоры вышиванки заплету –
Прославлю я родную Украину!
С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления / Фото: Depositphotos
Торжественные стихи в праздник украинской вышиванки
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Вышиванка – культура народа,
Вышиванка – судьба и краса.
В ней боролись за жизнь и свободу,
В ней прощались, спеша в небеса.
Жали рожь и хлеба выпекали,
И с любимыми шли под венец,
В ней детей своих благословляли
Мать с отцом теплотою сердец.
Ты моя дорогая обновка,
Как мелодия, в сердце моем.
Наряжусь в вышиванку сегодня,
Чтоб любовь не закончилась в нем.
С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления / Фото: Depositphotos
С Днем вышиванки: пожелания в праздник любимому своими словами
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Вышью на белой рубашке синие васильки, золотые колосья, ясное солнце и яркие цветы. Пусть моя вышиванка радует окружающих, пусть холодит в жару и согревает в холода и пусть приносит удачу тому единственному человеку, которому я ее подарю!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.