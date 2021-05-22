С Днем святого Николая: красивые картинки, открытки и поздравления

В День святого Николы Вешнего, 22 мая, отправляйте милые картинки, открытки, поздравления и стихи с праздником

С Днем святого Николы Вешнего: открытки, картинки и поздравления

Сегодня, 22 мая, настал еще один добрый праздник в честь святого Николая Чудотворца – Никола Вешний. Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых в народе святых, из Мир Ликийских в Бари.

Поздравьте своих родных, близких и друзей с Днем святого Николая и пожелайте им здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Красивые поздравления с Днем святого Николая в прозе

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Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.

С Днем святого Николая / Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Днем святого Николая

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С Днем святого Николая

Я душевно поздравляю!

И желаю вам добра,

Солнца, света и тепла!

С Днем святого Николая / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Николаем Вешним своими словами

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Поздравляю с Днем Николая. Желаю, чтобы в этот праздник в твоем сердце поселилась любовь, а душу согрели добрые мысли. Пусть близкие будут рядом, а любимые никогда не покидают. Пусть в семье все будут здоровы и благополучны. И пусть в твоей жизни происходят чудеса.

С Днем святого Николая / Фото: bonnycards

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Короткие поздравления с Днем Николы Вешнего

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Я сегодня поздравляю

С Днем святого Николая!

Добродушный старичок

Пусть подарит сундучок,



Ну а в нем полно успеха,

Радости, улыбок, смеха,

А еще добра, удачи

И здоровья всем в придачу!

С Днем святого Николая / Фото: bonnycards

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе

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Поздравляю с добрым христианским праздником – Днем святого Николая. Пускай Чудотворец охраняет ваш дом от зла и несчастий, пусть приносит благополучие и радость, пусть покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполняет жизнь чудесами!

Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому

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С Днем святого Николая!

В этот день я пожелаю,

Счастья, радости, здоровья,

И удачи через край,

Пусть тебе подарит снова

Чудотворец Николай!

Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в стихах

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С днем святого Николая

Я сегодня поздравляю!

И хоть детство вдаль умчало,

Вера в сказку не пропала.

Доброта, забота, ласка –

Это чудо, будто в сказке,

От святого Николая –

Вам их искренне желаю!

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