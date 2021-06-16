С Чапкисом простятся в Национальной Филармонии Украины: место траурной церемонии изменилось

Известный хореограф ушел из жизни 13 июня. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве, на церемонию прощания смогут прийти все желающие. Недавно место прощания изменилось

Место прощания с Григорием Чапкисом изменилось / Фото: Instagram:

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года. Ранее сообщалось, что церемония прощания с Григорием Николаевичем пройдет 18 июня в Клубе Кабинета министров. Она будет открытой для всех желающих с 11 до 13 часов.

Однако сейчас, как сообщает ТСН, место прощания изменилось. С великим хореографом можно будет попрощаться в Национальной филармонии Украины, которая находится на Владимирском спуске, 2, в Киеве. Отмечается, что дата и время проведения церемонии не изменились.

Место прощания с Григорием Чапкисом изменилось / Фото: Instagram:

В конце 2020 года Григорий Чапкис перенес двустороннее воспаление легких, после которого у него начались осложнения и несколько раз хореографа повторно госпитализировали. Тогда он жаловался, что ему тяжело дышать и ходить и "сковывало" ноги и спину.

За более чем 25 лет работы в танцевальном ансамбле Вирского Григорий Чапкис участвовал почти во всех постановках и принял участие в 70 гастролях. Так он познакомился со знаменитыми историческими личностями, как, например, Фидель Кастро, Сальвадор Дали и Мао Цзэдун.

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В марте сын 91-летнего хореографа Грег, который из-за болезни отца прилетел из США в Украину, публиковал видео, как проводит время со своим отцом и надеялся на его выздоровление. Мы также писали, что в сентябре 90-летний украинский хореограф, танцор, народный артист Украины и судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис женился в четвертый раз на женщине, которая была моложе его на 51 год.

Еще в феврале Григорий Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы. Григория Николаевича госпитализировали в ночь на 9 февраля. Смотрите об этом видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":