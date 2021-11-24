Ржаной или пшеничный – какой хлеб полезнее и содержит больше клетчатки

Полезнее и содержит больше клетчатки как ржаной, так и пшеничный хлеб из цельнозерновой муки / Фото: freepik.com
Хлеб из 100% рафинированного зерна и с рафинированной мукой в качестве основной – наименее питательный и полезный. Какого хлеба стоит избегать, рассказали канадские медики в журнале Nutrients.
Стоит ли отказываться от хлеба?
Отказаться от хлеба совсем не стоит, поскольку в состав этого продукта входят вещества, необходимые для полноценного функционирования организма.
Например, содержание клетчатки в хлебе удовлетворяет потребность человека в витаминах группы В. Также без достаточного количества клетчатки, то есть пищевых волокон, невозможна нормальная работа нашей пищеварительной системы.
Пищевые волокна содержатся во всех видах хлеба, но разница заключается в количестве. Для обеспечения потребности организма в клетчатке, особенно в нерастворимой, лучше всего выбирать цельно- или мультизерновой хлеб.
Какой хлеб полезнее для здоровья
Также ранее мы писали, в каких продуктах еще много клетчатки.