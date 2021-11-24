Ржаной или пшеничный – какой хлеб полезнее и содержит больше клетчатки

Полезнее и содержит больше клетчатки как ржаной, так и пшеничный хлеб из цельнозерновой муки / Фото: freepik.com

Хлеб из 100% рафинированного зерна и с рафинированной мукой в ​​качестве основной – наименее питательный и полезный. Какого хлеба стоит избегать, рассказали канадские медики в журнале Nutrients.

Стоит ли отказываться от хлеба?

Отказаться от хлеба совсем не стоит, поскольку в состав этого продукта входят вещества, необходимые для полноценного функционирования организма.

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Например, содержание клетчатки в хлебе удовлетворяет потребность человека в витаминах группы В. Также без достаточного количества клетчатки, то есть пищевых волокон, невозможна нормальная работа нашей пищеварительной системы.

Далеко не весь хлеб, который нам предлагают, содержит достаточно клетчатки / Фото: unsplash.com

Но далеко не весь хлеб, который нам предлагают, содержит достаточно клетчатки. А вот натрия, имеется в виду пищевой соды, в некоторых сортах хлеба довольно много: такие сорта хлеба хорошо продаются, но при этом имеют менее благоприятное содержание питательных веществ.

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Пищевые волокна содержатся во всех видах хлеба, но разница заключается в количестве. Для обеспечения потребности организма в клетчатке, особенно в нерастворимой, лучше всего выбирать цельно- или мультизерновой хлеб.

Какой хлеб полезнее для здоровья

Полезнее хлеб из цельнозерновой, а не из рафинированной муки. Цельнозерновая мука бывает ржаной, пшеничной, овсяной, ячменной. При ее изготовлении перемалывают неочищенные зерна, так состав насыщается оболочками и отрубями.

В этой муке будет достаточно не только клетчатки, но и витаминов, микронутриентов. Такой хлеб улучшает перистальтику кишечника, выводит из организма соли тяжелых металлов и вредные продукты распада.

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Также ранее мы писали, в каких продуктах еще много клетчатки.