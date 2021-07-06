Рваная свинина в соусе барбекю – рецепт главного мясного блюда юга США

Это мясо действительно тает во рту и распадается на волокна. Все из-за того, что оно достаточно долго томится в духовке. Потом свинина поливается соусом барбекю и подается с салатом из капусты

Рваная свинина / Фото: instagram.com/_arefyev_

Если вы думали, что в США едят мясо в основном только в виде котлет в классическом бургере, то это не так. Там знают толк не только в этом деле, они умеют приготовить, в нашем случае, свинину так, чтобы она действительно таяла во рту. Все просто: мясо готовится много часов при низкой температуре. В США используют гриль или барбекю, но приготовить это можно в обычной духовке. Рваную свинину с соусом барбекю традиционно подают в булочке с овощным салатом. Но к этой свинине можно приготовить картофель или рис, просто она со всем очень вкусная.

Чтобы это лето надолго вам запомнилось – проведите его с пользой с помощью лайфхаков из нашего календаря.

Как приготовить рваную свинину (расчет 2-3 кг лопатки)

Рваная свинина с салатом в соусе барбекю / Фото: instagram.com/missouripork/

Для маринада:

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3 ст. л. паприки

1 ст. л. чесночного порошка

1 ст. л. коричневого сахара

1 ст. л. горчичного порошка

3 ст. л. крупной морской соли

Салат Коул слоу

1 кочан белокочанной капусты, нашинкованный

2 моркови, натертые

1 красная луковица, тонко нарезанная

2 пера зеленого лука, нарубленных

1 стручок свежего перца чили, тонко нарезанный

Для заправки

1,5 ст. майонеза

1/4 ст. дижонской горчицы

1 ст. л. яблочного уксуса

Сок 1 лимона

Щепотка сахара

0,5 ч. л. семян сельдерея

Несколько капель острого соуса

Соус барбекю

1,5 ст. яблочного уксуса

1 ст. горчицы

0,5 ст. кетчупа

1/3 ст. коричневого сахара

2 зубчика чеснока, раздавленных

1 ч. л. соли

1 ч. л. кайенского перца

0,5 ч. л. молотого черного перца

Как приготовить

В небольшой миске смешайте паприку, чеснок, коричневый сахар, горчичный порошок и соль. Смесью натрите со всех сторон свинину. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час или на ночь. Разогрейте духовку до 150 градусов. Положите свинину в жаровню и запекайте около 6 часов. Нужно ее приготовить до такого состояния, чтобы мясо легко распадалось на волокна. Для соуса в кастрюле смешайте уксус, горчицу, кетчуп, коричневый сахар, чеснок, соль, кайенский и черный перец и доведите до кипения на среднем огне. Варите при слабом кипении, помешивая, в течение 10 минут, пока сахар не растворится. Снимите соус с огня и на время отставьте. Когда свинина будет готова, достаньте ее из духовки и переложите на большую тарелку. Дайте мясу "отдохнуть" около 10 минут. В это время в жаровню налейте 3/4 ст. воды и поставьте на средний огонь. С помощью деревянной ложки соскоблите все пригоревшие кусочки и выпарите воду примерно наполовину. Перелейте соус в сотейник и варите его еще 5 минут. Пока свинина еще теплая, нужно нарвать мясо. Возьмите 2 вилки. Одной придерживайте мясо, а другой нарвите его на куски вдоль волокон. Положите куски свинины в миску и полейте половиной всего соуса. Перемешайте, чтобы все мясо покрылось соусом. Для салата смешайте все овощи, затем – ингредиенты для заправки. Хорошо перемешайте салат. Рваную свинину можно подавать в булочке с салатом, а можно отдельно со своим любимым гарниром.

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