Новинка импортозамещения в РФ. Встречайте – "Росгрудь"

Росгрудь: россиянкам предлагают грудные импланты с триколором и не только - как это / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока вы не успели прийти в себя от нового названия сети ресторанов в РФ "Роскотлета", которые откроются вместо McDonald's, мы нашли очередную странную инициативу россиян. Так, пластический хирург Евгений Добрейкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, где рассказал о новых грудных имплантах "Росгрудь". От обычных и привычных нам они отличаются тем, что на них нанесены рисунки российского флага или камуфляж.

Грудные импланты по-российски / Фото: скриншот

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Доктор утверждает, что эти импланты разработаны для самых патриотически настроенных россиянок.

В посте он написал:

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Есть символы, которые важны для каждого россиянина, они — наш повод для гордости. Мы разработали линейку экспериментальных имплантов для тех, кто хочет носить эти символы у самого сердца и гордиться своей Родиной.

Конечно, продукт еще на стадии разработки. Хирург надеется, что соберет достаточное количество пациенток, которые заходят испробовать тестовую технологию на себе и вставить подобные импланты. Таким образом он пытается найти варианты и заменить необходимые материалы, которые ранее закупались заграницей.

Грудные импланты по-российски / Фото: скриншот

Шутки-шутками, но импортозамещение на лицо. Мы с нетерпением ждем тестовые варианты тампонов и туалетной бумаги.

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